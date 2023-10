'Strenge aanpak drugs heeft geen zin'

20 jun. 2010 - 20:25

Er bestaat in de rijke landen een enorme vraag naar drugs, aan welke niet door de eigen landbouw kan worden voldaan. Daarom kent de wereld een gigantische wereldomspannend handelsnetwerk waarin de drugs via verschillende stadia en in uiteenlopende gedaantes van de producent naar de consument gaan, in de woorden van het Ministerie van LNV, van de grond tot in de mond. Tussen dit einde en het begin is sprake van ketenbeheer, waarbij het kan gebeuren dat grondstoffen tot een half- of een eindproduct worden verwerkt en waar tal van personen en instanties bij betrokken zijn. Ook is er sprake van een sterke onderlinge concurrentie. Als je het wereldwijd bekijkt, nemen we een vrije markt waar, maar wie inzoomt op onderdelen van de drugseconomie ontdekt bij de verschillende ondernemers in de keten een sterke neiging om op eigen terrein een monopolie af te dwingen. Terzijde dient te worden opgemerkt, dat van een onafhankelijke kwaliteitscontrole geen sprake is en ook niet kan zijn omdat zo ongeverr alle regeringen ter wereld de productie en de verkoop van drugs verboden hebben, evenals de consumptie. Wij hebben dus te maken met een illegaal circuit. Illegale circuits hebben de neiging in handen te vallen van de georganiseerde misdaad en dat is dan ook gebeurd. Dit levert een akelig probleem op: de actoren in deze bedrijfstak zijn niet geneigd om zich te houden aan de geschreven en ongeschreven wetten die het fatsoenlijk zakendoen regeren. Integendeel, zij proberen elkaar constant een oor aan te naaien. Zij trachten bovendien concurrentie met alle middelen - met name geweld - de voet dwars te zetten. Daarom is er burgeroorlog in Colombia. Daarom wordt de staat in Mexico in de kern aangetast door onderling vechtende zeer machtige drugsorganisaties, die de openbare weg hebben uitgezocht voor een openbare oorlog. Daarom houdt allerlei krijgsherentuig in Afghanistan zich staande. De winsten zijn immers altijd groot in een illegaal circuit. Daarom zitten de gevangenissen in de consumerende landen ook vol: een groot deel van de criminaliteit is drugsgerelateerd. De prijzen zijn zo hoog dat je als verslaafde niet op een eerlijke manier aan voldoende geld kunt komen, tenzij je een popster bent natuurlijk. Er worden door overheden wereldwijd miljarden besteed aan de bestrijding van de drugshandel maar ze slaan geen deuk in een pakje boter. De in beslag genomen voorraden met een straatwaarde van zoveel miljoen en zo zijn een klein percentage van de drugs die de consument wel bereiken. Je mag je zelfs afvragen of grote vondsten niet meer te maken hebben met handelaars die hun concurrenten verlinken dan briljant politiewerk. Waar vraag is, komt aanbod. Zo lang er in rijke landen vraag is naar drugs, blijft het handelsnetwerk bestaan met al zijn negatieve gevolgen. Even kort de conclusie: haal de handel in drugs bovengronds. Maak er EERLIJKE handel van. Dat scheelt een hoop maatschappelijke ontwrichting. Met drugsverslaving zullen we als maatschappij leren leven zoals we dat doen met de alcoholverslaving, waar tenslotte geen haan naar kraait.

