Strategen Trump-regime bevestigen uit te zijn op ontmanteling Europese Unie

Grondleggers van het fascistische Trump-regime zien het opheffen van de Europese Unie als een strategisch doel. Dat zegt Nile Gardiner, directeur van de Europese tak van de conservatieve Heritage Foundation tegen Nieuwsuur. De Heritage Foundation is een invloedrijke denktank die aan de basis staat van het beleid van Trump. Volgens Gardiner is het voortbestaan van de EU niet in het belang van Europa noch van de Verenigde Staten. Washington zou daarom bewust pro-Amerikaanse en eurosceptische leiders in landen als Italië, Polen en Hongarije steunen.

De uitspraken passen binnen de nieuwe houding van de VS onder Trump ten opzichte van Europa. In de recent gepubliceerde Amerikaanse veiligheidsstrategie beweert het regime dat Europa zijn beschaving zou dreigen te verliezen door immigratie en het vervagen van nationale identiteiten. Het document spreekt expliciet steun uit voor extreemrechtse partijen die de EU van binnenuit willen verzwakken en draagt ambassadeurs op medewerking te verlenen.

Eurocommissaris voor de Mensenrechten Michael O’Flaherty riep na publicatie van de veiligheidsstrategie op tot het versterken van de Europese weerbaarheid. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz veroordeelde de Amerikaanse strategie eveneens en sprak van “onacceptabele inmenging”. Binnen het Europees Parlement werd gesproken van een frontale aanval op de Unie en mogelijke beïnvloeding van verkiezingen.

Nieuwsuur meldt:

Volgens de vooraanstaande Ierse onderzoeker Judy Dempsey (Carnegie Instituut), reageert de Europese Unie te zwak en te traag op de uithalen van de Trump-regering. "De Europeanen kijken niet naar zichzelf, maar zeggen alleen: waag het niet onze democratie te bekritiseren." [...] "De zwakte van de Europeanen is dat ze geen confrontatie aangaan met extreem-rechtse populistische partijen, of dat nu in Frankrijk, Nederland, Duitsland of Italië is."