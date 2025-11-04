‘Een christen voelt zich niet thuis in het land van Jetten’, kopte het Reformatorisch Dagblad. De krant ziet de komst van de eerste homoseksuele premier met angst en beven tegemoet. Dat de D66-leider binnenkort ook nog met een man (!) gaat trouwen, is al helemaal verschrikkelijk.

Druktemaker Yora Rienstra verbaast zich over het enorme drama dat het streng-gelovige dagblad voorziet. “Straks wordt de SGP nog gedwongen om vrouwen op de kieslijst te zetten. Straks wint Halloween het van hervormingsdag en straks mogen reformatorische scholen zich niet meer homofoob opstellen. Gelukkig hebben ze Bontenbal nog achter zich staan die ook een medestander is van het afkeuren van homoseksualiteit op deze scholen.”