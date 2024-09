Straks gaat Wilders nog roepen dat er een muur gebouwd moet worden: Fort Boreaal Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 433 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Alleen leugens en verzinsels van talentloze politici, die aan de macht zijn bij gratie van de etnische kaart.

TiefT op met je vermeende asielcrisis, beste kabinet-Schoof I. Er. Is. GEEN. ASIELCRISIS. De premier zei dat hij ook niet weet of er sprake is van een asielcrisis. Maar, zo sprak hij, hij boog voor die roeptoeters en reaguurders op den sociale.

Alleen leugens en verzinsels van talentloze politici, die aan de macht zijn bij gratie van de etnische kaart. Haat en verdeeldheid zaaien, in de hoop dat de kiezer ze lief blijft vinden tot volgend jaar als er weer gestemd zal worden. De politieke arena veranderen in een onbegaanbare modderpoel, om zo de macht te kunnen behouden. Ondertussen maken ze beleid van het kaliber likmevestje. Ze vergeten dat het maar om 1 ding draait: De ECONOMIE.

Ik moest lachen om Wilders: “Er is EEN MEGA-ASIELCRISIS”. Plechtstatig en met stemverheffing. Straks gaat hij nog roepen dat er een muur gebouwd moet worden. Fort Boreaal Nederland.

PVV heeft niks met shithole landen. Mevrouw Agema wil ze niet eens helpen aan mpox-vaccins die bijna vervallen zijn. En zij bepalen wat er in Den Haag gebeurt.

Maar terwijl men daar in Den Haag bezig is om Nederland te veranderen in een onherbergzame, xenofobe samenleving, wordt in de luwte een debat gevoerd of er een Constitutioneel (Grondwettelijk) Hof opgericht moet worden of dat rechters de mogelijkheid moet worden geboden om aan de grondwet te toetsen.

Op de agenda van Pieter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract staat de oprichting van een Constitutioneel Hof (hierna CH) met stip op de eerste plaats. De oprichting van een CH is, volgens het NSC intrinsiek onderdeel van de beoogde bestuurlijke vernieuwing.

Wat wil het geval?

Nederland heeft, een programmatische grondwet; burgers kunnen niet naar de rechter stappen als zij menen dat hun grond- of sociale grondrechten zijn geschonden.

Omtzigt heeft dus een valide punt:

Omdat er niet getoetst kan worden aan de grondwet, kan de Tweede Kamer niet teruggefloten kan worden als er sprake is van wetgevende strengheid of overreach.

En in het Nederlandse parlement zijn ze vaak te streng. Ze houden van dichttimmeren en aanscherpen van wetgeving.

Voorbeeld van wetgevende strengheid is de Algemene wet Inkomensafhankelijke regelingen , deToeslagenaffaire bijvoorbeeld. De publieke verontwaardiging over al die frauderende Bulgaren was reden voor het Parlement om strengere en straffere wetgeving te maken, die de Belastingdienst alle ruimte bood om de mensenrechten te schenden.

Als er op dat moment een CH was geweest, had het lot van de toeslagenslachtoffers er mogelijk anders uitgezien. In dat scenario had het CH geoordeeld dat de overheid de grond- en sociale rechten van de burgers had geschonden en daarna hadden lagere rechtbanken zich kunnen buigen over de hoogte van de compensatie.

Dan waren de slachtoffers vandaag niet afhankelijk geweest van Pushy Prinses Laurentien, en al die commissies en werkgroepen die nu het eigenaarschap van de toeslagen- ellende hebben gekaapt ter eer en meerdere glorie, en niet te vergeten, financieel gewin .

“Na vragen van Nieuwsuur, blijkt de Nummer 5 Foundation (NR5), waar de prinses directeur-bestuurder is, facturen te sturen aan de Stichting (Gelijkwaardig) Herstel”

Het is door al dit gelul en geleuter ook niet duidelijk of het algoritme van de Belastingdienst nog steeds operationeel is.

Een belangrijk initiatief van het NSC

Het is belangrijk dat er een CH komt. Het kan ook niet zo zijn dat het voorstel mogelijk in de ijskast verdwijnt omdat Pieter Omtzigt door zijn labiele houding steeds verder aan geloofwaardigheid inboet.

Sandra Palmen treedt nu als woordvoerder op. Tijdens een interview in het Radio 1 Journaal van 9 september jl. werd duidelijk dat er veel verwarring bestaat over wat grondrechten nu eigenlijk zijn. Het gaat niet om de tracker onder je auto, want daarvoor heb je diverse mogelijkheden binnen het strafrecht. Hetzelfde als het gaat om preventief fouilleren. De politie mag je niet zomaar aanhouden op straat als er geen vermoeden bestaat van het plegen van een strafbaar feit.

Het gaat specifiek om de grondwet. Artikel 1: Discriminatie en gelijke behandeling. Wat kun je doen als je ongelijk wordt behandeld? Artikel 7: Vrijheid van drukpers. Geen toezicht op radio- en televisie-uitzendingen. Is het niet zo dat deze regering door middel van wetgeving de nieuws- en informatievoorziening op radio en TV aan banden wil leggen?

Artikel 18, 20: De Sociale grondrechten. Staan deze artikelen niet haaks op de Participatiewet, en wetten van uitvoeringsinstantie UWV?

Er moet een discussie op gang komen die breder is dan obscure blogs van het NSC en van denederlandsegrondwet.nl. Bij de laatstgenoemde waren ze erg snel met stellen dat de wetgever niet zomaar grondrechten mag inperken en dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beter in staat is de rechten van de burgers te beschermen. En laat dat nu niet zo zijn.

Konden de toeslagenouders met succes een beroep doen op het EVRM? Neen toch? Ook de rechters en de centrale raden van beroep hebben nagelaten om de burgers te beschermen tegen de almacht van de Belastingdienst.

Postscript: Het is Prinsjesdag als ik de laatste zinnen tik. Pieter Omtzigt komt voorlopig niet terug. Ontpieteren wordt vast het woord van het jaar. Maar in de Troonrede is de invloed van de NSC navenant. Rechtszekerheid. Sterkere rechtsstaat. Meer ruimte aan de burger.

Mooi. Schitterend. Prachtig.

Verder lezen dan maar… misschien hebben ze daar in Den Haag de geest gekregen.

Tussen de regels door lees ik die knoeper van een leugen: ASIELCRISIS.