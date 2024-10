Straks gaan de beerputten open op de ministeries

Terwijl Wilders wanhopig tracht een asielcrisis uit te roepen die niet bestaat weet hij wel in zijn thuisomgeving van het Haagse parlement de ene na de andere politieke crisis te veroorzaken. Kee & Van Jole spreken er deze week met de nodige verbazing over. Volgens Kee is er aan de Haagse politiek inmiddels bijna geen touw meer vast te knopen. "Wilders lijkt de enige die nog precies weet waar hij mee bezig is. Hij is heel strategisch. Zo zie je dat hij nu plots bereid is tocht terug te krabbelen met de noodwet voor asiel omdat hij in de peilingen iets wegzakt."