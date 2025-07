Straatterreur loont in Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 512 keer bekeken • bewaren

Coevorden heeft dit verwarde land een belangrijke les geleerd. Als je asielzoekers wilt tegenhouden moet je rellen en brandstichten. Dan komt er een slappe knieënridder van een burgemeester naar voren, die zegt dat hij "de veiligheid van de asielzoekers niet langer kan garanderen" en dat daarom hun komst niet door kan gaan, in dit geval van meisjes in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar. Deze lamzakkerigheid is nauw verwant aan de manier waarop maar al te vaak wordt omgegaan met de slachtoffers van een vuurwerkbom voor de deur. De lokale Dickerdack (kent U die figuur nog?) besluit dan het huis van de slachtoffers te verzegelen vanwege de veiligheid van de buren. De staat kiest zo in feite partij voor de bommenleggers. En in Coevorden hebben de lokale autoriteiten de kant gekozen van de straatteroristen, al het burgemeesterlijk gejammer ten spijt.

De organisaties die de meisjes zou gaan huisvesten, sloeg de spijker op de kop: "Het is treurig dat geweld en intimidatie doorslaggevend zijn". De bewoners van Coevordens nu meest beruchte wijk Tuindorp zijn gelukkig met deze uitkomst. Hun woordvoerder Elko de Blaauw, verklaarde uitermate blij te zijn dat er "geen vluchtelingen in de vorm van jeugd in onze wijk komen". Mind you vijftien minderjarige meisjes, daar stak zijn aanhang graag de boel tegen in brand. De Blaauw verwacht dat het hierbij blijft. "Na de zomer gaan we voor een leuke start om samen met nieuwe ideeën de wijk verder te ontwikkelen".

Een overheid die een knip voor zijn neus waard is doet het volgende: de vestiging van de minderjarige meisjes wordt een tijdje uitgesteld. Eerst wordt een grote voorlichtingscampagne gehouden om de Tuindorpers terdege voor te lichten over hun nieuwe buren. Tegelijkertijd doet de politie onderzoek. De raddraaiers en de meelopers worden opgepakt, vastgezet en komen aan de beurt voor een rechtszaak. Tot de opgelegde straffen kunnen wijkverboden behoren want het kan niet zo zijn dat de persoon die jouw auto in brand gestoken heeft straks weer voor jouw deur loopt te paraderen.

Maar dat zal niet gebeuren. Het blijft erbij. Het tuig van Tuindorp heeft gewonnen. Dat maakt voortaan de dienst uit. De verschrikkelijke De Blaauw zei: "Vluchtelingen zijn in die plannen niet uitgesloten als het volgens de buurtbewoners maar geen minderjarigen zijn." Gezinnen willen ze. En geen alleenstaande meisjes van vijftien tot achttien jaar. Geloven ze het zelf?

Straatterreur loont in Nederland. Net zo als negentig jaar geleden vlak bij Coevorden over de grens in Duitsland. Het vreedame debat raakt snel uit de mode. .De tijd van het knokken begint. De toekomst is aan het geweld. En in Den Haag zitten genoeg politieke ondernemers die voor eigen gewin het vuurtje graag opstoken. Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen staan tenslotte voor de deur.

Er is een zwarte bladzijde toegevoegd aan het geschiedboek van Nederland en daarop staat met grote letters 'Coevorden'.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Meer over: coevorden , vluchtelingenhaat , racisme , opinie , geweld