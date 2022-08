Stormloop op vacature voor beheer afgelegen en onbewoond Iers eiland

15 jan. 2020 - 9:56

Eigenlijk zou het een tijdgeest signaal kunnen zijn dat er zoveel mensen de behoefte hebben om zich willen in te sluiten in een wereld (zoals ik hem in West Ierland aan de atlantische kust ervaren heb) waar de enige uitweg om los te komen van de waan(zin) van de dag is, om diep naar binnen te gaan. Kahlil Gibran, uit een boekje over wijsheid. Wonen in een Ritmische stilte Als je niet langer kunt wonen in eenzaamheid van je hart, leef je in je lippen en is klank een verstrooiing en een manier om de tijd door te brengen. En bij veel van wat je zegt wordt het denken half vermoord. Want denken is een vogel die ruimte nodig heeft en in een kooi van woorden wel de vleugels kan spreiden, maar niet kan vliegen. Sommigen onder jullie zoeken de praatgragen op uit angst alleen te zijn. De stilte van het alleen-zijn onthult aan hun ogen hun naakte zelf en daar willen ze aan ontsnappen. En dan zijn er die praten en zonder kennis of overleg een waarheid onthullen die ze zelf niet snappen. En dan zijn er die de waarheid in zich hebben maar die niet in woorden meedelen. In de boezem van dit slag woont de geest in ritmische stilte. Sign of Times-Harry Styles https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0 We never learn, we been here before Why are we always stuck and running from The bullets? The bullets We don't talk enough We should open up Before it's all too much Will we ever learn? We've been here before It's just what we know