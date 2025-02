Stop Rutte 2.0 Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 605 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Wie dit alles onverschillig beziet, loopt het gevaar om in een nietsontziende wapenwedloop te belanden.

Gisteren mocht de nieuwe NAVO-baas Mark Rutte zijn zendtijd in Buitenhof redelijk ongehinderd besteden aan zijn inmiddels bekende, tamelijk alarmistische oproep. De burgers van de NAVO-landen moeten direct hun politici onder druk zetten om miljarden meer te besteden aan militair wapentuig. Alleen op deze manier kunnen we met elkaar de Russische vijand trotseren en zo nodig verslaan. Deze miljarden kunnen gevonden worden door bezuinigingen op met name onderwijs en gezondheidszorg, zo gaf hij al eerder aan in zijn eerste openbare toespraak.

Omdat Rutte zo direct ons als burgers aanspreekt, kunnen we niet langer zwijgen en zullen we een weerwoord moeten geven. Wie dit alles onverschillig beziet, loopt het gevaar om in een nietsontziende wapenwedloop te belanden. Laat ik beginnen met een fundamenteel iets wat Rutte geheel buiten beschouwing laat omdat het niet past in zijn boodschap: Het Rusland van Poetin, hoe moorddadig ook in zijn oorlog tegen Oekraïne, is deel van het Europese continent. De West- en Midden-Europese burgers delen met de Russische burgers een geografische geschiedenis en cultuur. Met andere woorden; de oorlog vindt plaats binnen de Europese grenzen. Dit betekent dat Europa zelf alles op alles moet zetten om tot een beëindiging van de oorlog te komen.

Inmiddels weten we dat het regime-Poetin de eigen Russische burgers in deze oorlog gegijzeld heeft. Kritische burgers zijn in strafkampen opgesloten of zijn gevlucht. Landen buiten het Westen doen de oorlog af als een interne aangelegenheid waarvan de oplossing niet in hun handen ligt.

Europa moet inderdaad het initiatief nemen om tot onderhandelingen te komen om binnen de eigen grenzen te werken aan het perspectief van een veilig en vredelievend Europa inclusief Rusland.

Als burgers kunnen we zelf ook veel doen. Russische kunstenaars, journalisten, onderzoekers en activisten verdienen onze openlijke en tastbare steun. Als Europeanen kunnen we niet een gehele Russische bevolking afschrijven vanwege een dictatoriaal regime. Europa weet om te gaan met haar zwarte bladzijden; de Nazi-terreur en de Stalin-terreur zijn overwonnen en ook de Poetin-terreur zal tot een einde gebracht worden.

Voorwaarde is wel dat de nieuwe NAVO-baas moet stoppen met zijn eenzijdige acties. Daarbij geldt dat tijdens zijn premierschap Rutte (1.0) zijn grote vriend Trump (ook tevens NAVO-leider) heeft leren kennen. Deze is nu met een anti-Europese annexatiepolitiek bezig (Groenland) en zelfs oproept tot etnisch zuiveren (Gaza). Zo’n staatshoofd moeten wij burgers laten weten dat deze in Nederland niet welkom is tijdens de NAVO-top in juni in Den Haag.