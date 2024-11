Stop na de val van dit kabinet PVV-stemmers niet weg

Door hun houding, door hun verkleefdheid aan een haatdragende schreeuwer, isoleren zij zich van de samenleving. Ze leven in een aparte wereld met eigen normen, waarden en fatsoensregels. Als we hun woordvoerder mogen geloven, zouden ze die aan ons allemaal op willen leggen. Dat is des te meer reden om hem niet te isoleren want in de tijd van de verzuiling werd al gezegd: “In het isolement ligt onze kracht”. Daarom is het des te dringender ze niet in de kou te laten staan, maar juist binnen onze kring te halen. Het is heel vervelend dat je aan iemands neus niet kunt zien of die PVV-er is maar dat kan eigenlijk ook niet met islamieten. Toch zijn de meeste mensen ervan overtuigd dat ze er wel een behoorlijke slag naar kunnen slaan. Ze gaan er niet ten onrechte van uit dat iemand met een mediterraan uiterlijk wel een moslim zal zijn. Op dezelfde manier kun je ervan uitgaan dat blanke mensen PVV-er zijn, vooral als ze bepaalde termen in de mond nemen, het soort termen waarvan nu vermoed wordt dat ze afgelopen maandag geuit zijn in de ministerraad. Daar hoeven we hier geen voorbeelden van te geven.