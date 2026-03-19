Stop met lachen Rob Jetten want woensdag kreeg de democratie opnieuw een tik

In de fusiepartij GroenLinks-PvdA heeft men elkaar op menig uitslagenavond omhelsd. Daar zat een element van ontkenningsgedrag in. Overal in Nederland is het aantal stemmen voor progressieve partijen teruggelopen. Daarnaast hebben de aanhangers van de coalitie zich nauwelijks weten te handhaven.

Wie waar dan ook op een gemakkelijke wijze in de raad wilde komen hoefde alleen maar een partij op te richten met als eis: 'AZC weg ermee'. Succes verzekerd. En de media zullen je dan ruim aandacht geven want die denken dat je de bezorgde burgers vertegenwoordigt.

De democratie heeft woensdag opnieuw een tik gekregen. Een belangrijke symptoom daarvan is het feit dat Forum voor Democratie, overal in het land raadszetels heeft gewonnen. Deze partij is voor de samenleving een groot gevaar. Dat komt omdat Baudet en zijn boegbeeld Lidewij de Vos de verzuiling opnieuw hebben uitgevonden. In feite zijn ze geïnspireerd door de machtsstrategieën van Lenin. En Trotski. Zijn recept: vorm een voorhoedepartij die op alle mogelijke manieren de eigen mensen op sleutelposities probeert te brengen. Voer continu campagne maar werf tegelijkertijd leden, die je intern goed schoolt.

Het FVD is nu al de grootste ledenpartij in Nederland. Die leden maken deel uit van een bubbel met eigen media, eigen bijeenkomsten, eigen feesten, eigen verhalen. Dat verhaal is gebaseerd op de mythe van een blank Nederlandse nationalisme dat bedreigd wordt door vreemde elementen, terwijl al meer dan tweehonderd jaar interne ondermijning plaats vindt.

Dat is begonnen met de Franse Revolutie, die een frontale aanval was op de tradities van het christelijke Westen. Internationalistische ideologieën en moderne kunst zijn belangrijke uitingen van deze ondermijning. Het huidige onderwijs houdt de leerlingen van gezonde volkse denkbeelden af. Als de buitenwacht ontdekt dat een verleden bij nationaalsocialistisch angehauchte clubs als het Nederlands Volksfront of Erkenbrand, geen beletsel is voor een loopbaan binnen de partij, neemt voorvrouw Liderwij de Vos ze in bescherming. Dat is een belangrijk signaal naar de eigen achterban. De FvD is een geduldige partij. De voorhoede werkt langzaam aan machtsposities tot tenslotte de grote omslag komt. Aan de stembus of door een opstand. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Baudet en De Vos hebben geen haast. Net zo min als Lenin destijds.

Dat dit alles aan de stembus werd beloond en niet afgestraft, is tekenend voor de mentaliteit in het land. Even verontrustend is het grote succes van lokale rechtse partijen. De aanhangers daarvan zijn potentieel stemvee voor staten- en kamerverkiezingen, zeker nu Geert Wilders ontmoedigd is en zich terugtrekt in zijn vermoeiende clichés. Zijn beweging is in verval. Die heeft geen toekomst meer zeker sinds de bende van zeven onder Markuszower zich heeft afgesplitst.

GroenLinks-PvdA – zo spreken progressieve mensen elkaar moed in - kán de grootste partij worden. So what? Donderdagochtend steeg de gasprijs opnieuw met 30%. Aziatische landen raken al ontwricht. Voor die stralende glimlach hebben Jesse en Jetten geen enkele reden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie wordt geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.