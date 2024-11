Stop met Kamp Van Koningsbrugge

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 28.

Gisteren bekeek ik de finale van deze kijkcijfer-hit (733 duizend kijkers). Het programma gaat over een loodzware acht dagen durende Special Forces-training, waaraan volgens de beschrijving op internet vijftien gewone burgers meedoen. In het Engelse National park Dartmoor. Het komt neer op nagebootst soldaatje spelen. Vier van de vijftien deelnemers, Anouk, Jorden, Dylan en Koen, haalden de laatste aflevering. Een militaire begeleider sprak van een afmatting als kers op de taart. Je zag de deelnemers, in een soort militair uniform, met donkere camouflagevegen in het gezicht en loodzware rugzakken, minutenlang ploeteren. Ik vond er niks aan om ze te zien wandelen, proberen te rennen en een ‘buikschuif’ uit te voeren aan het eind. Als padvinder deed ik die dingen ook, maar dan nog veel meer (zoals vlotten bouwen, primitief koken, kaarttekenen, gipsafdrukken maken), en als onderdeel van een mooi bedacht verhaal. In het weekeinde en tijdens zomerkampen. Als Van Koningsbrugge militaire situaties imiteert, waarom verzuimt hij dan om de moderne manier van oorlogvoeren, met elementen als cybercrime en gebruik van drones, in zijn TV-concept te verwerken? Dat zou hoe dan ook origineler en consequenter zijn.