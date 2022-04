Stop met huisuitzettingen en afsluiten van energie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Meterkast © cc-foto: Robert de Bock

Er moeten manieren zijn om de risico's die deze tijd met zich mee brengt eerlijk over de burgers te verdelen.

Minister Carola Schouten van armoedebeleid zat bij Nieuwsuur nog net niet met de handen te wringen. In plaats daarvan trakteerde zij het publiek op een woordenstroom waar geen enkele toezegging uit af te leiden was. Ze had in een reportage gezien hoe structureel geldgebrek zich van de laagstbetaalden begon uit te breiden de lagere middenklasse in. Een inkomen dat verleden jaar nog toereikend was, volstaat nu niet meer om alle rekeningen te voldoen. De energieprijzen zijn de grootste boosdoener maar de komende huurverhoging van een procent of tien kan ook de omslag veroorzaken van net genoeg naar altijd te weinig. De huisbazen mogen die opleggen om zich in te dekken tegen de inflatie. Tenzij minister Hugo de Jonge dat weet tegen te houden. Dat is nog maar zeer de vraag.

De problemen zijn acuut, de oplossingen laten op zich wachten. Minister Schouten somde enkele plannen op ter verbetering van de koopkracht in de lagere regionen van het loongebouw verbeteren, maar die kunnen pas op termijn worden ingevoerd. Ook smeekte ze werkgevers min of meer waar dat kon hogere lonen te betalen.

Daar kopen mensen die nu al de aanmaningen zien binnenstromen, weinig voor. Ministers beseffen niet dat wij in een oorlogssituatie leven, in ieder geval economisch. Daarom moeten nu noodmaatregelen worden genomen om mensen met weinig geld tegen een totale ontregeling te beschermen.

Het is duidelijk dat we een periode van verarming zijn binnengetreden en dat we allemaal bereid moeten zijn offers te brengen. Het kan echter niet zo zijn dat dakloosheid of een winter in een ijskoud huis daarvan onderdeel uitmaken. Er moeten manieren zijn om de risico's die deze tijd met zich mee brengt eerlijk over de burgers te verdelen. Net als aan het begin van de coronacrisis dienen huisuitzettingen te worden gestaakt. Ook moet er een verbod worden afgekondigd op het afsluiten van gas, licht en water. Zo kopen we tijd voor het uitwerken van een effectief anti-armoedebeleid.

Maatschappelijke onrust is het laatste wat we in deze crisisperiode kunnen gebruiken. Daar kan alleen Poetin van profiteren. Kabinet, laat ambtenaren overwerken met pasen en kom dinsdag met een noodpakket.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.