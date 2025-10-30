Stop met het doden van kinderen en burgers in Gaza en in heel de wereld Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Op 29 oktober stuurt Salama me weer een indringend bericht. Salama coördineert Peace SOS Gaza.

“Unfortunately, there are sounds of explosions and aircraft…”

Vervolgens zie ik een foto van een enorme rookwolk, naast hun tent.

“The bombings affected all areas of the Gaza Strip, from north to south, and reports indicate that 100 people lost their lives. I hope this violence ends quickly. Unfortunately, I expect the bombing and killing to continue intermittently [met tussenpozen].”

Op Al Jazeera lees ik dat het bericht van Salama klopt. Er zijn 100 Palestijnen gedood, waarvan ten minste 35 kinderen. Ook zijn er 234 mensen gewond geraakt. Volgens Al Jazeera zou het een vergeldingsactie zijn geweest voor het doden van een Israëlische militair in Rafah. Hamas ontkende hiervoor verantwoordelijk te zijn geweest.

De moed zakt me even in de schoenen en voor een aantal uren stop ik dit afschuwelijke bericht weg. De situatie in Gaza is al rampzalig door een groot tekort aan eten, schoon drinkwater, onvoldoende medische zorg. En zo’n beetje alles is verwoest. Ik was hoopvol toen het Peace SOS Gaza met hulp van God/Allah gelukt was, om twee trucks met schoon drinkwater in Gaza uit te delen aan de dorstlijdende mensen. Ik zette dat op LinkedIn en tagde de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, omdat ik hoop dat dat hen en andere mensen stimuleert om voor elkaar te zorgen. Salama had ook bedacht om pyjama’s aan kinderen te verstrekken tegen de kou. Iets wat van harte op de steun van Peace SOS kan rekenen.

En dan nu dit schokkende nieuws.

Salama laat me aan het eind van de dag weten dat hij graag wil dat het akkoord standhoudt. Hij zegt het als volgt:

“It would be wonderful if the terms of the agreement were implemented, including the delivery of humanitarian aid, the opening of border crossings, the entry of building materials and the evacuation of the wounded and sick.

Rehabilitation the infrastructure. Rebuilding hospitals, schools and universities. We need to rebuild an entire life in Gaza. And first and foremost, we need security. We need to get rid of anxiety and fear. Don’t we hear the sounds of explosions around us?”

Een Palestijns kind verdient het om gekoesterd te worden, net zoals een Israëlisch kind, een Nederlands kind en een kind uit Soedan. Ook de levens van soldaten dienen gespaard te blijven. Zoals ik al eerder verschillende malen aangaf, denk ik dat er een wapenembargo dient te komen wat Israël betreft. Lokale grassroots organisaties van Israëliërs en Palestijnen die vrede willen, dienen gesteund en gehoord te worden. Zoals bijvoorbeeld Women Wage Peace en Standing Together. Ik vind ook dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over deze ernstige schending van het staakt-het-vuren in gesprek dient te gaan met zijn Israëlische evenknie en de nieuwe ambassadeur van Israël. Ook dient de minister van Buitenlandse Zaken er bij Israël op aan te dringen de afgesproken hoeveelheid humanitaire hulp in Gaza toe te laten, alsmede de reconstructiematerialen die nodig zijn om Gaza weer op te bouwen.

Tijdens de verkiezingscampagne in Nederland leek de astronomische verhoging van het defensiebudget een vaststaand feit. Ik vind dat we wereldwijd weinig geld dienen uit te geven aan militarisering en meer aan vredeswerk door lokale grassroots organisaties, hongerbestrijding, de natuur en het klimaat. We voeren als mensen oorlog tegen elkaar terwijl de natuur en het klimaat kantelpunten bereiken. Zo is het wereldwijde afsterven van warmwaterkoraalriffen is een feit. Volgens Scientias staan we op het punt om meerdere onomkeerbare ’tipping points’ te overschrijden. Daaronder vallen het smelten van de ijskappen, het instorten van cruciale oceaanstromingen en het afsterven van het Amazonewoud.

Laten we ieders leven koesteren. Laat er vrede zijn en laten we honger bestrijden en zorgen dat de natuur en het klimaat zich weer herstellen. Hopelijk komt er gauw: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.