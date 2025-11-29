Stop met greenwashing: het voetbal verstikt zichzelf in uitlaatgassen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

Damian Schakel student Tourism Management aan Hogeschool Inholland in Amsterdam Persoon volgen

Het Nederlandse profvoetbal kampt met een duurzaamheidsprobleem dat structureel wordt genegeerd. Clubs presenteren zich graag als maatschappelijk verantwoord met LED-verlichting, zonnepanelen en herbruikbare bekers. Maar terwijl deze zichtbare verbeteringen worden gevierd, blijft de grootste vervuiler volledig buiten beeld: de CO₂-uitstoot door supporters- en teamvervoer. Die wekelijkse stroom van auto’s, bussen fans veroorzaakt veruit de meeste uitstoot – veel meer dan welke groene maatregel in het stadion ooit kan compenseren.

Supportersvervoer: 40.000–45.000 ton CO₂ per seizoen

Uit berekeningen blijkt dat supporters in de Eredivisie samen 334 miljoen kilometer per seizoen afleggen (KNVB & CROW, 2023). Met 18.200 bezoekers per wedstrijd (Impactrapport 2023/24) en gemiddeld 30 kilometer enkele reis (RIVM, 2024) ontstaat een forse uitstoot:

• 30.000 ton CO₂ uit autoverkeer (50% reist per auto, 0,18 kg/km).

• 40.000–45.000 ton CO₂ totaal inclusief bus, scooter en OV.

Dat staat gelijk aan de uitstoot van 8.700–9.800 auto’s per jaar, de opname van 1,8–2 miljoen bomen, of 40.000–45.000 retourvluchten Amsterdam–New York.

Het probleem is geen onwetendheid, maar onwil

54% van de supporters is bereid duurzamer te reizen (KNVB, 2023). Clubs beschikken over alle benodigde data en de technologie bestaat al: elektrische buses, laadpleinen, OV-tickets gekoppeld aan kaartverkoop en carpoolapps. Toch gebeurt er weinig, omdat het schuurt met commerciële belangen en supportersgewoonten.

Duitsland laat zien dat het wél kan

Onderzoek van de Deutsche Sporthochschule Köln (2021) toont dat een Bundesliga-supporter gemiddeld 311 kg CO₂ per jaar uitstoot door mobiliteit. De Bundesliga en de DFB introduceerden een landelijk mobiliteitsplan, OV-samenwerkingen, gedrags­campagnes en beperking van vliegverkeer. Met succes. In Nederland blijft het bij proefprojecten en fraaie rapporten.

Wat kunnen dan wél oplossingen zijn?

De maatregelen die er wél toe doen:

Verplicht elektrische spelers- en supportersbussen. Beloon OV en carpoolen met korting, punten of kaartverkoopvoordelen. Maak lopen en fietsen aantrekkelijk met veilige routes en stallingen. Stel sectorbrede, meetbare klimaatdoelen vast. Werk samen met OV-bedrijven in plaats van alleen autosponsors.

Zonder mobiliteitsbeleid blijft duurzaamheid hol

Iedere wedstrijddag zonder actie betekent tienduizenden liters brandstof de lucht in. Supporters willen veranderen en de technologie bestaat; het ontbreekt alleen aan ambitie. Duurzaamheid begint niet bij een herbruikbare beker, maar bij hoe we naar het stadion komen. Alleen dan kan voetbal zijn toekomst serieus nemen.

