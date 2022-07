Wat is de waarde van al die politiek-correcte blablablabla rond Keti Koti? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 791 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Een zie-je-wel-moment. Dat mensen zich in Nederland gediscrimineerd voelen, wordt ondersteund door de jongste CBS-statistieken. Een opmerkelijk bericht. Drie dagen na de excuses van Klaas Knot tijdens de Keti Koti-herdenking in het Oosterpark. Een maand nadat er online een petitie werd gestart om Keti Koti tot een nationale Nederlandse vrije dag te maken. Een vrije dag? Waarom? Om wat te vieren? Wat is de waarde van dit soort symboolpolitiek? Wat is de waarde van al die politiek-correcte blablablabla?

Het probleem van racisme en discriminatie is dat het altijd in het subjectieve wordt getrokken. “Mensen voelen zich gediscrimineerd”. “Gevoelens zijn nog niet hetzelfde als meldingen en incidenten”. Racisme en discriminatie daadwerkelijk bewijzen en bestraffen zoals omschreven in het wetboek van strafrecht is geen sinecure. Melding maken van discriminatie bij de politie betekent niets zonder keihard bewijs.

In de VS waande een trigger happy politie zich jarenlang onbestraft. Gekleurde mensen wisten dat “living while black or brown” een inherent doodvonnis inhield. De komst van smartphones zorgde voor de kentering. Talloze beelden van overijverige Karens die de politie bellen omdat ze vinden dat zwarten, Latino’s of Aziaten moeten oprotten, terug naar hun eigen Taki-Takiland, geven een ontluisterd beeld weer van de omvang van het racisme in de VS. En nu zeggen de statistieken van het CBS dat het in Nederland minstens even zo erg gesteld is. Als je Ali heet, heb je in Spanje meer kans op een baan dan in Nederland. Als je Yildiz heet is de kans dat je een nette huurwoning in een nette buurt kunt huren niet erg groot, al verdien je genoeg om die drie ruggen per maand te dokken.

Vertel me iets nieuws. Kijk maar naar de boerenprotesten. Er is begrip voor de woede van de boeren. Het afsluiten van de A4 maakt de mensen boos omdat ze er persoonlijk last van ondervinden. Maar wat was er gebeurd als het nu niet boze boeren uit Stroe waren geweest die voor hun rechten opkwamen, maar boze Surinamers die met hun rollators de oprit naar de vertrekhal van Schiphol hadden geblokkeerd omdat het AOW-gat zo groot is dat ze amper kunnen bestaan? Ik verzeker u: het land was dan simpelweg te klein geweest. Soit! Oprotten naar je eigen land als het je niet bevalt dat de Nederlandse overheid heeft verordonneerd dat je als een armoedzaaier zult sterven.

A-garnituur burgers en B-garnituur burgers, omdat Nederland maar niet kan wennen aan het feit dat het een immigratieland is. Maar de gekleurde mensen kwamen hierheen omdat Piet Hein en Maarten Tromp eerst naar hen toegingen. De geneugten van de Gouden Eeuw. Dat is de prijs die elke Nederlander vandaag de dag betaalt voor de kaneel, de nootmuskaat en de peper uit Indonesië, de slavenhandel uit Afrika, de suiker uit Suriname en, vanaf de jaren 60, de goedkope arbeidskrachten uit Nador en Gaziantep.

De excuses van Klaas Knot tijdens de Keti Koti-herdenking kwamen met de belofte dat er geld zal worden vrijgemaakt voor projecten voor mensen met een slavernijachtergrond. Projecten? Hoezo? Waarom neemt de centrale bank niet het initiatief om een traineeprogramma op te starten speciaal voor mensen met een slavernijachtergrond? Geld geven ontslaat de Centrale Bank direct van elke verplichting om te werken aan meer diversiteit binnen de eigen gelederen. Ik durf zelfs te stellen dat een dergelijk gebaar alleen nog meer uitsluiting in de hand zal werken. Het is allemaal symboolpolitiek, wat ik u brom. Het mes snijdt vlijmscherp aan twee kanten. Winst voor de centrale bank, want goede publiciteit en alle ogen kijken de andere kant op. Winst voor de zwarte maatschappelijke organisaties, want die zullen profiteren van de overvloedige witte schuld. Een nieuw subsidie-infuus, waar net als de jaren 70 en 80 bitter om gestreden zal worden.

Wie zijn nu precies de nazaten van de tot slaaf gemaakten? Alleen de mensen met minstens 25% West-Afrikaanse genen? Of ook de “dubbelbloeden” (ook zo een politiek correcte term) met 2,5% West-Afrikaanse genen? Want als je de discussie zuiver wilt houden moet je echt ook praten over het verschijnsel “dubbelbloeden”, de ongewenste bijproducten van de slavernij. Want al die seksuele relaties tussen slavinnen en witte meesters, dat was toch ook niet vrijwillig? Het zijn deze schandvlekken van de plantage-economie en de slavernij, die de eerste gekleurde minister van Nederland, Abraham Ellis voortbrachten. En geleerden zoals Paul Flu en Rudolf van Lier. Mensen met een slavenachtergrond die een substantiële bijdrage leverden aan de Nederlandse kenniseconomie. Noem ook hun naam.