Stop met bezuinigen op minima en al helemaal op sport Opinie

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

De afgelopen dagen heb ik op Netflix de grappige sitcom 2 Broke Girls gekeken. Die gaat over twee jonge meiden van in de 20 die onder moeilijke omstandigheden proberen te overleven. Zij willen met een cupcake-bakkerij proberen uit hun situatie te komen en hebben ondertussen twee baantjes om zich staande te kunnen houden.

Waar zij mogelijkheden zoeken om uit hun situatie te komen ben ik op mijn 43e inmiddels al 20 jaar gestrand in de Wajong. Bij dat feit heb ik me de afgelopen jaren met enige moeite neergelegd. Acceptatie en je leven invullen op een manier die wel werkt voor mij is de sleutel. Desondanks zou voldoende geld om de maand rond te komen me veel extra kopzorgen schelen, zeker nu het leven steeds duurder wordt.

Extra potjes zijn belangrijk!

Zo had ik me erop verheugd om in januari weer 300 euro aan te vragen bij de gemeente zodat ik weer verder kan met zwemmen. Sporten is voor mij enorm belangrijk om m'n spieren sterk en gezond te houden. Daarnaast zorgt het ervoor dat ik een reden heb om uit huis te gaan in plaats van 24/7 thuis te zitten en weg te kwijnen achter de geraniums.

Het is dus een klap in m'n gezicht nu het sportfonds voor minima van de gemeente, ‘om mee te kunnen doen in de samenleving’ ineens van 300 euro omlaag is gegaan naar 231 euro. Ik vind het een absurde bezuiniging om juist nu deze korting door te voeren op iets dat zo belangrijk is voor mensen met een laag inkomen. Met regelmaat te kunnen zwemmen is voor mij belangrijk om mijn gewicht in evenwicht te kunnen houden.

Positief blijven in een moeilijke situatie

Ik probeer mijn leven zo positief mogelijk in te stellen maar het wordt me wel verdomd moeilijk gemaakt op dit moment. Series als 2 Broke Girls helpen me enigszins om de goede moed erin te houden, ik ben niet de enige in een moeilijke situatie, dat is wat de serie goed in beeld brengt.

Humor is een goede strategie om boven je problemen uit te stijgen en toch je dag met een glimlach beginnen. Met klagen of opnieuw in een depressie terechtkomen help ik niemand verder en mezelf al helemaal niet.

Toch vraag ik met klem om te stoppen op verdere bezuinigingen voor mensen die al nauwelijks rond kunnen komen. Laat het recht van de sterkste niet ook een uitgangspunt in Nederland zijn, daar helpen we niemand verder mee.

