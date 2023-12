Stop het gezeur over ouderen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 232 keer bekeken • bewaren

Het wordt tijd dat het gezeur stopt over ouderen als last voor de maatschappij. Zonder die ouderen zou het vrijwilligerswerk instorten. Bovendien hebben die ouderen hun steentje bijgedragen in de vorm van AOW-premie en pensioenpremie. Iets wat eerder niet het geval was.

Het is een mythe dat er te weinig werkkrachten zijn omdat ouderen met pensioen gaan. Het aantal jaren dat gewerkt wordt in Nederland is van 7.015.000 in 2015 toegenomen tot 8.145.000. Kortom het zogenaamde tekort aan werknemers wordt niet door vergrijzing veroorzaakt maar door een nog grotere stijging van de vraag naar werknemers. Het aantal jaren dat gewerkt wordt door werknemers en zelfstandigen is met 16% toegenomen. Oudere werknemers die werkloos zijn, merken overigens dat zij nauwelijks aan de bak komen: een van de aanwijzingen dat het werknemerstekort zwaar overdreven wordt door werkgeversorganisaties.

In Nederland is 30% van de beroepsbevolking hoogopgeleid. Dat betekent dat deze mensen pas vanaf 27 jaar of later betaald gaan werken. Dat wordt niet als last weggezet. Ook wordt in de beschouwingen vergeten dat het aantal inwoners van Nederland gestegen is van 15.863.950 in 2000 naar 17.950.672 in 2022. Meer inwoners betekent meer beschikbare arbeidsjaren. De niet beschikbare jeugd (groene last) en niet beschikbare gepensioneerden (grijze last), laat het volgende zien: in 1960 71,4 groene last en 16,8 gepensioneerden last. In 2022 is dat 36,2 groene last en 34,1 grijze last. Het totaal wat beschikbaar is voor werk neemt toe. Wat ook blijkt uit het aantal arbeidsjaren dat wordt verricht.

En dan de zoveelste suggestie om de AOW-leeftijd te verhogen door gemakzuchtige beleidsambtenaren. De AOW-leeftijd is in Nederland in 2024 67 jaar en blijft dat tot en met 2027. Eigenlijk moet het 67 jaar blijven in 2028 maar wordt dan 67 jaar en 3 maanden. Dat is eerder berekend op grond van een veronderstelde stijging van levensverwachting. Nu blijkt de oversterfte een andere uitkomst te rechtvaardigen. Maar omdat 67 jaar en 3 maanden al bekendgemaakt is, wil de minister van Armoedebestrijding dat niet wijzigen. Wel blijft de AOW-leeftijd in 2029 67 jaar en 3 maanden.

De zogenaamde vergrijzing is in Nederland in vergelijking met landen zoals Duitsland en Italië zeer beperkt. In Duitsland een kwart hoger en in Italië het dubbele. De AOW-leeftijd is in deze landen volgens de OESO echter veel lager dan in Nederland. In Duitsland wordt pas in 2030 de AOW-leeftijd 67 jaar. In Italië is die nu 65 jaar.

Stop het wegzetten van ouderen als last. Wat plechtiger gezegd: eert uw ouderen in woord en daad.

