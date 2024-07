Stop dit spelletje mee te spelen

Het leek de afgelopen week wel een kleuterklas in de Tweede Kamer. Tijdens het debat met het nieuwe kabinet Schoof waren politici van de PVV, VVD, NSC en BBB drukker met elkaar, dan met de mensen en het land. Schoof was de schietschijf van Wilders en Agema. Yesilöz zag de PVV-chaos aan en gaf daarna de oppositie de schuld van een wanordelijk debat. En de helft van dit alles speelde zich tijdens het debat af op X.



Het onderlinge geëtter en geruzie leidt af van de inhoud

Want nu ging het niet over de toenemende ongelijkheid en armoede onder kinderen. Zo ging het niet over de miljarden bezuinigingen op de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid. Ook niet over de btw-verhogingen op cultuur, boeken en sport. En al helemaal niet over de belastingkortingen voor aandeelhouders, beleggers en grote vermogens en hoge winsten.



Er is maar één iemand die hier blij mee kan zijn

De oppositie veroordeelde vol verontwaardiging alle uitspraken en gedragingen. Omtzigt en Yesligöz wilden niet zwak overkomen en probeerden Wilders nog wat te corrigeren. Schoof probeerde zich staande te houden maar boog eerst voor de oppositie en daarna voor de PVV. Maar hij kon echte politieke keuzes amper met argumenten verdedigen.



Iedereen is erin getrapt. Wanneer stoppen partijen met meespelen van het spel van Wilders? Het is tijd om deze coalitie aan te vallen op inhoud. Door problemen van mensen aan te kaarten en mensen te organiseren voor betere oplossingen dan waar PVV, VVD, NSC en BBB mee komen. Oplossingen tegen verdeeldheid en voor vooruitgang, tegen bezuinigingen en voor herverdeling.



Mensen organiseren is geen spel. Het is pure noodzaak. Dit goed doen, helpt de hele samenleving vooruit.