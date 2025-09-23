Stop de straffeloosheid van Israël, doe mee met de Wake voor Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Ineke Palm wijkepidemioloog Zorgvrijstaat, voorzitter wijkraad en Armoedeplatform Delfshaven, betrokken bij vluchtelingenwerk Pauluskerk, Rotterdamverwelkomt vluchtelingen en Rotterdam Palestina Coaliti Persoon volgen

Onder grote en alsmaar groeiende druk kwam het kabinet eindelijk tot het zetten van een hele kleine stap tegen de genocide in Gaza. Dat constateren de mensen van de Wake voor Gaza, na ruim 50 dagen onafgebroken protest voor de deur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij worden dag en nacht de namen voorgelezen van Palestijnen die vermoord zijn in Gaza door het zionistisch Israëlisch bezettingsregime, met steun van de Nederlandse regering. Van dit kleine succes kun je moedeloos worden, tegelijk maakt het duidelijk dat we de strijd nooit mogen opgeven en dat gezamenlijk verzet werkt, al gaat het veel te langzaam.

Dat minister Van Weel nu aan maatregelen werkt om zo snel mogelijk een einde te maken aan de import uit illegale nederzettingen, is weliswaar een aardverschuiving voor de VVD en in dat opzicht een succes, maar komt wel rijkelijk laat. Op basis van een uitspraak van het Internationale Gerechtshof en de Algemene Vergadering van de VN in 2024, moest Israël op uiterlijk 18 september 2025 een einde hebben gemaakt aan de onrechtmatige bezetting van de Palestijnse gebieden. De zionistische bezetter heeft dat tot nu toe genegeerd en laat daarmee opnieuw zijn minachting voor internationaal recht zien. Elk land dat hieraan meewerkt is strafbaar.

Elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid

Zolang hardere sancties uitblijven kan Israël straffeloos doorgaan met de genocide op Palestijnen en de bezetting van Palestijnse gebieden. Het is voor veel mensen onbegrijpelijk dat Europa het niet eens kan worden over gezamenlijke maatregelen en de genocide voort laat duren. Een grote meerderheid, 65 procent van de Nederlanders staat inmiddels niet meer achter het kabinetsbeleid ten opzichte van Gaza (Ipsos, 9 september 2025). Hetzelfde blijkt uit de brede steun die van alle kanten klinkt voor de wake voor Gaza.

Nederland kan zich niet achter Europa blijven verschuilen. Elk land dat het genocideverdrag heeft ondertekend, is verplicht een dreigende genocide te voorkomen, ook ons land. Nederland zal minstens alle handelsverdragen met Israël moeten opschorten en bedrijven vervolgen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, zoals Francesca Albanese in haar rapport in juli 2025 stelde.

Hoewel een commissie van experts van de VN-mensenrechtenraad recent vaststelde in Gaza vier van de vijf misdaden te zien die als genocide gekwalificeerd kunnen worden, weigert het kabinet nog steeds te spreken van genocide in Gaza. Waarschijnlijk uit angst voor de consequenties hiervan.

Selectief toepassen internationaal recht

Te lang hebben de Westerse regeringen het zionistische en koloniale Israël gesteund en bewapend. Onder meer uit schuldbesef en omdat Joodse mensen niet welkom waren in Europa maar ook uit economische en machtsbelangen.

Na de Tweede Wereldoorlog zeiden we ‘dit nooit meer’ omdat we beseften tot welk kwaad de mens in staat is. Daarom stelden we allerlei internationale verdragen op. Deze blijken steeds vaker niet universeel te gelden, maar selectief te worden toegepast. Dat is een ondermijning van het internationaal recht. En heeft onder meer te maken met Westers superioriteitsgevoel. De rest van de wereld kijkt hier heel anders tegenaan. Zij zien de bezetting van Palestijnse gebieden en de genocide ook in het licht van het Westers koloniaal en slavernijverleden. De ontmenselijking van anderen vond overal plaats waar de Westerse ‘beschaving’ huishield. Het wordt tijd ons te bezinnen over onze morele kompas.

De Wake voor Gaza gaat door

De Wake voor Gaza startte omdat de Nederlandse en andere Westerse regeringen niets deden terwijl bevolkingen overal ter wereld in verzet kwamen. Omdat de wereld niet kan en mag toelaten dat een heel volk wordt uitgemoord en uitgehongerd. Zolang de regering niet met harde sancties komt, blijft ze medeplichtig aan de genocide in Palestina.

Op 10 september is namens de Wake voor Gaza aan de ‘derde’ minister van Buitenlandse Zaken een brandbrief gestuurd waarin hem onder meer is gevraagd om alle handelsverdragen op te schorten en een volledig wapenembargo in te voeren. Ook is om een gesprek verzocht met hem of een vertegenwoordiger met mensen van de Wake voor Gaza die al bijna 9 weken voor zijn ministerie protesteren. De minister zwijgt tot nu toe.

De Wake voor Gaza gaat daarom gewoon door. Nu van maandag 11 uur tot en met donderdag 18 uur. Blijf RPC volgen via de website voor actuele tijden.

We blijven de druk opvoeren. Samen met de ambtenaren die elke donderdag een sit-in houden tegen het regeringsbeleid. Samen met de organisaties van de Rode Lijn die op vijf oktober weer een grote demonstratie in Amsterdam organiseren. Samen met de vele organisaties die elke donderdag lawaai sit-ins organiseren. Samen met de boycotacties ook op cultureel en sportgebied. Het verzet neemt toe. De genocide moet stoppen. WIJ zwijgen niet.