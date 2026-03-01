Stop de oorlog in Iran en het Midden-Oosten Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 209 keer bekeken • Bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

co-auteur: Hanna Bjørkøy

Peace SOS is erg geschokt door de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Iran op 28 februari. Een oorlog betekent doden, gewonden en mensen op de vlucht. De aanvallen zijn eveneens een schending van het internationale recht, zoals vredesorganisatie PAX ook aangeeft. De Verenigde Staten of Israël zijn niet aangevallen door Iran en er was geen toestemming van de VN Veiligheidsraad. Ook vonden er juist vredesonderhandelingen plaats.

We lazen zondag in Middle East monitor dat ten minste 148 mensen zijn omgekomen door een raketaanval op een meisjesschool in het zuiden van Iran. Het is heel triest dat jonge en onschuldige levens verloren zijn gegaan. We roepen alle partijen op om het geweld te stoppen en elk leven te koesteren. Het leven is heilig.

Onze gedachten gaan uit naar alle mensen die in Iran, Israël en de regio wonen. We bidden/hopen dat het geweld snel ophoudt en dat de landen terugkeren naar de onderhandelingstafel. Misschien kan de Verenigde Naties een rol spelen in de vredesonderhandelingen. Ook maken we ons zorgen om mensen die hun huis moeten ontvluchten.

We zijn ons bewust van het feit dat het regime in Iran een zeer wreed regime is/was. Dat duizenden vreedzame demonstranten tijdens de laatste protesten zijn neergeschoten, dat demonstranten de doodstraf hebben gekregen, dat gevangenen zijn gemarteld en dat vrouwen vrijheid willen. Daarom heeft Peace SOS vanaf 2017 vaak de Iraanse ambassade bezocht om over deze kwesties te praten, en ook over de proxy-oorlogen waarbij Iran een partij was. Zo spraken wij over de noodzaak van vrede in Syrië in 2014, de noodzaak van vrede tussen Palestina en Israël, het vrijlaten van gewetensgevangenen uit de Evin-gevangenis, het goed behandelen van gevangenen en het afschaffen van de doodstraf.

Alhoewel wij slechts een kleine vredesorganisatie zijn en wij ons soms afvragen of onze bezoeken aan de Iraanse ambassade concreet wat goeds opleveren, hopen wij toch dat dit soort acties bijdragen aan een meer vreedzame samenleving. Wij denken dat een regimewisseling via een oorlog niet de oplossing is. Onschuldige mensen betalen de prijs en het geweld kan het land in complete chaos storten, zoals ook in Irak het geval was. Daarom hebben we in recente correspondentie met de Amerikaanse ambassade onder andere geschreven dat we hoopten dat een oorlog met Iran zou worden voorkomen.

Verder wordt vaak aangevoerd dat Iran geen kernwapen mag bezitten. We hebben hier verschillende malen met de diplomaten over gesproken. Zij gaven aan dat een kernwapen volgens de islam ‘haram’ is. Vredesorganisatie PAX vermeldt op haar website dat er geen enkel bewijs is dat Iran aan kernwapens werkt, en dat dat ook in 2025 werd aangegeven door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ook geeft PAX aan dat in het verleden gebleken is dat het Iraanse nucleaire programma aan banden gelegd kon worden door diplomatie. Zo hield Iran zich aan de Joint Comprehensive Plan of Action, het akkoord uit 2015. PAX geeft aan dat de Amerikaanse president Trump deze deal verscheurde, in zijn eerste termijn als president.

Wij van mening dat geen enkel land kernwapens mag bezitten en dat alle kernwapens moeten worden afgeschaft. Wij dringen er bij alle landen op aan om het Verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen.

Kortom, we roepen op al het geweld in Iran en de regio te stoppen. Mogen we voor elkaar en voor de natuur zorgen. Mogen we spoedig een wereld zien waarin alle kinderen kunnen spelen.

May-May Meijer en Hanna Bjørkøy