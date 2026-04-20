Stop de misleidende propaganda over AOW Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten •

Als het gaat om de AOW-kosten van Nederland zijn de politieke partijen die het kabinet vormen, D66, VVD en CDA, net zo misleidend als Russische propaganda. De AOW kosten zouden volgens hen de pan uit rijzen. Door de AOW zouden er te weinig mensen zijn om het werk te doen. Kabinetspartijen noemen dat de niet-houdbare vergrijzing. Het is de boeman om een extra verhoging van de AOW-leeftijd erdoor te krijgen en verder te bezuinigen op de AOW-uitkering.

De AOW-kosten stijgen nauwelijks, als percentage van hetgeen in Nederland verdiend wordt (Bruto Binnenlands Product). In vergelijking met andere Europese landen zijn de kosten van de AOW in Nederland één van de laagste. Daarbij komt nog bij dat in de berekeningen van het kabinet ervan uitgegaan wordt dat de AOW welvaartsvast is. Echter, de AOW wordt niet verhoogd met loonsverhogingen die los staan van de CAO-verhogingen. De AOW-uitkering wordt verhoogd met de CAO stijgingen.

De AOW-leeftijd in Nederland is ook één van de hoogste in Europa. Extra verhogen, wat het kabinet wil, is onzin en treft vooral mensen die met hun handen werken.

En dan het aantal werkenden ten opzichte van het aantal AOW’ers. De verhouding is 30 AOW’ers op 100 werkenden. Op twee landen na (Cyprus en Ierland), is de zogenaamde vergrijzing (de grote boeman van het kabinet) in Nederland één van de laagste in Europa.

De misleiding over AOW moet stoppen. Die misleiding vergiftigt. Temeer omdat eerder al gruwelijk bezuinigd is op AOW. Gemiddeld moeten samenwonende partners sinds 2015 het al met een halve AOW doen. Kabinet, als je geld wilt halen om het verhogen van de defensie te betalen, ga dan de rijken meer belasten. Niet de AOW-leeftijd verhogen of de AOW-uitkeringen verlagen.

