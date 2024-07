Kinderhaat in opmars

Kindvrije hotels en vluchten zonder kinderen worden steeds populairder en meer organisaties nemen dit idee over. Verder kom je op social media steeds vaker vergelijkingen tegen waarom dieren leuker, dankbaarder en "beter" zouden zijn dan een kind. In de reacties zie je regelmatig bijzondere verhalen die niet heel ver meer van kinderhaat weg liggen. Als je in deze verhalen "het kind" vervangt door een minderheid in ons land, zoals migranten, dan zou het de meest racistische drek zijn en die vergelijking laat ik dan ook nog wel eens achter om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag.

Ik maak mij ernstige zorgen over de manier waarop er écht naar kinderen gekeken wordt. Memes over dode honden zijn de meest verschrikkelijke dingen die je op het internet tegenkomt, ook als ze grappig bedoeld zijn. Als het om dezelfde soort grap - maar met kinderen - gaat, dan vinden mensen het wél grappig en kom je nog wel eens aanmoedigende reacties tegen.

Veel mensen storen zich aan het gedrag van kinderen en dat mag natuurlijk. Ouders zijn immers verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kroost en laten we eerlijk zijn dat dit de laatste jaren echt wel beter kan. Dat deze irritatie en haat dan voor de kinderen is, vind ik niet eerlijk. In de meeste gevallen is het een reflectie van de opvoeding en het niet gewaardeerd worden is daar toch ook wel onderdeel van.