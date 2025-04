Stop de bommen. Stop de Israëlische suprematie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Theo Brand Politicoloog en journalist

Foto: Suzanne Goorhuis

Misschien wel het grootste probleem is dat wij - mede door de werking van onze massamedia en machtige lobbygroepen - Palestijnen niet of volstrekt onvoldoende als gewone mensen zien, mensen in wie we ons kunnen herkennen. Zo grijpt het koloniale staatsgeweld verder om zich heen. We moeten Israël en zijn propaganda stoppen.

Steeds meer mensen maken zich grote zorgen over het voortbestaan van het Palestijnse volk en zijn cultuur nu een tweestatenoplossing uit beeld is geraakt. En zeker nu de (toch al) scheve machtsverhoudingen, ook in internationaal opzicht, nog verder zoekraken. Mijn woorden schieten nu overigens tekort. Ze kloppen, maar ze missen urgentie. Het koloniale staatsgeweld - met steun van ook onze regering! - is zoveel rampzaliger voor miljoenen mensen dan we geneigd zijn te denken.

Universiteiten, scholen, ziekenhuizen, moskeeën en kerken zijn inmiddels doelbewust weggeblazen. Hetzelfde geldt voor tienduizenden woningen. Israël vernietigt tienduizenden mensen alsof het kakkerlakken zijn. Journalisten en hulpverleners zijn doelwit en slachtoffer. Honger en ziektes grijpen om zich heen in Gaza. En op de Westbank verdiept de apartheid en landroof zich.

Als dit geen genocide mag heten, en als ik mensen kwets door op te komen voor mensenrechten en internationaal recht.... heeft Holocausteducatie en het gedenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa dan überhaupt nog enige zin en betekenis?

Stop de bommen. Stop de Israëlische suprematie. Stop de onderdrukking en bezetting. Stop de voortdurende oorlogsmisdaden die ook tegengeweld kunnen oproepen. Stop de doorgaande illegale kolonisering. Stop het intimideren en martelen van duizenden mensen die zonder eerlijk proces worden gegijzeld in Israëlische gevangenissen en kerkers. Kortom: stop Israël met alle politieke en economische middelen die er zijn.

Dus eerst gerechtigheid en vrede, en pas daarna is het weer tijd voor (universitaire) banden en relaties met álle mensen en beide volken in het gebied, op basis van gelijkwaardigheid. En dan eerst Nederlands geld in de wederopbouw van Palestijnse universiteiten. De UvA voorop. Zoals de Prediker in de joodse wijsheidstraditie het zo duidelijk zegt: alles heeft zijn eigen tijd. En nú is het tijd dat de muur van bezetting, onrecht en apartheid valt.

Alleen zó dienen we de goede zaak. Alleen zó nemen we alle religieuze en spirituele tradities serieus. En alleen zó nemen we dus ook Joden en hun geschiedenis en tradities serieus, wat mensen – van welke richting of religie dan ook - je proberen wijs te maken. Want wie komt er voor jou op, als jijzelf aan de beurt bent? Denk na en sta op!

Bekijk deze ode aan de Palestijnse cultuur: