Stop de bombardementen op Palestijnse burgers, stop met uithongeren als oorlogswapen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

Abdellah Dami Presentator / Journalist / Projectmanager / Debatleider

In het land waar Jezus werd geboren, Palestina, wordt de symboliek van kerst overschaduwd door een harde realiteit. Zelfs de meest prominente kerk in Bethlehem heeft de kerstviering geannuleerd en roept wereldwijd kerkleiders op om hun hypocrisie te erkennen en de blinde steun voor Israëls agressie tegen de Palestijnen te veroordelen. Dit brengt de verbinding tussen het geboorteverhaal van Jezus en het hedendaagse lijden van de Palestijnen scherp in beeld.

Al maandenlang gaat Gaza gebukt onder zware Israëlische bombardementen. Terwijl we naar deze schokkende beelden kijken, speelt zich een nog groter drama af. Israël zet namelijk het instrument van hongersnood in om Gaza tot overgave te dwingen, precies zoals de Duitse bezetter dat bij ons deed tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Wie kent niet de verhalen over de verschrikkingen van de Hongerwinter? In 1944-1945 werd West-Nederland door de bezetters afgesneden van voedsel, brandstof en medicijnen. Duizenden stierven de hongerdood of door ziektes die hierdoor niet meer te behandelen waren. Precies zoals destijds bij ons, zien de twee miljoen Palestijnen in Gaza geen uitweg meer.

De situatie lijkt zelfs nog erger dan tijdens onze Hongerwinter. 90% van de inwoners eet niet elke dag, de helft lijdt permanent honger. Ziekenhuizen hebben nauwelijks medicijnen en bezems om patiënten schoon te houden. Moeders koken water met wat kruiden in de hoop dat hun kinderen denken dat het soep is. Mensen vechten letterlijk om voedselpakketten.

Destijds leidde de hongersnood niet alleen tot ziektes en tienduizenden doden, maar greep het ook in op ons volkskarakter. Mensen werden egoïstisch, gefrustreerd en depressief. Families vielen uit elkaar, buren keerden zich tegen elkaar in de strijd om het laatste voedsel. De sociale bindingskracht verdween.

We kunnen er donder op zeggen dat de Palestijnen in Gaza nu hetzelfde onmenselijke lijdensproces doormaken. Opnieuw zien we hoe een cynische bezetter het middel van hongersnood inzet als machtsinstrument, met alle gevolgen van dien. Het opzettelijk op grote schaal onthouden van voedsel aan burgers is één van de meest onmenselijke oorlogsmisdaden die er bestaan.

De officiële cijfers liegen er niet om. Na twee maanden oorlogsvoering zijn al 18.787 Palestijnen gedood, onder wie 7.729 kinderen en 5.153 vrouwen. Meer dan 50.897 mensen raakten gewond, waaronder 8.663 kinderen. Duizenden worden nog vermist onder het puin.

De materiële schade is eveneens immens. Meer dan de helft van alle woningen in Gaza is vernield of beschadigd, in totaal zo'n 305.000 huizen. 339 scholen en 26 van de 35 ziekenhuizen functioneren niet meer. 197 moskeeën en 102 ambulances zijn zwaar toegetakeld of vernietigd.

Ondertussen heerst overal in Gaza extreme voedselschaarste en gebrek aan schoon drinkwater. De helft van de twee miljoen inwoners lijdt honger, 90% eet niet elke dag. De situatie is zo wanhopig dat mensen zich op voedselkonvooien storten en ter plekke alles naar binnen werken wat ze kunnen vinden.

Dit is geen onafwendbaar noodlot, maar een bewuste strategie van Israël om Gaza af te snijden en uit te hongeren. Het cynisme is ongekend: terwijl de Palestijnen vechten om elk kruimel voedsel, dreigt de Israëlische premier het gebied tot een 'verlaten eiland' te maken.

Destijds kwam ons de internationale gemeenschap te hulp toen wij door honger werden geteisterd. Zweedse en Zwitserse hulpgoederen, geallieerde voedseldroppings; ze redden tienduizenden Nederlanders van de dood. Nu Palestina door hetzelfde leed wordt getroffen, mogen we niet zwijgen of wegkijken. Deze humanitaire ramp vraagt om onmiddellijke hulp voor de burgers van Gaza, die net als destijds wij tot het uiterste worden gedreven. Laten we ons inleven in hun strijd en noodkreten. Het is tijd om hen massaal te hulp te schieten!

Meer over: opinie , palestina , oorlogsmisdaden , hongersnood , israël , gaza