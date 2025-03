Stop de aanvallen op Gaza, denk aan de kinderen

Ik vroeg aan de familie in Gaza met wie ik contact onderhoud via een social medium of ze in orde waren. Zij waren er goed vanaf gekomen, lieten ze me weten. De bombardementen waren om 2.00 uur in de nacht en hij had het gevoel dat het doemdag was, zei hij. Er lagen lichamen van omgekomen kinderen rondom hen. Vervolgens stuurde hij me een video die echt afschuwelijk was, een jongen wiens lijf was verscheurd. Na enkele seconden kon ik niet verder kijken. De andere video’s hield ik voor gezien. Hij liet ook foto’s van twee onontplofte bommen zien, die nog tussen het puin lagen. Een bom bevindt zich naast een opvang voor ontheemden. De familie woont zelf in een bouwvallig huis, dat op instorten staat, maar ze hebben geen andere plek om te overnachten. Insecten zijn er in overvloed, vanwege alle afval op straat.

Waar hoop je op? vroeg ik de man van de familie. En dit was wat hij zei: “To stop the shooting, remove the terrorists, clean the streets, and provide food. We miss healthy food.” Verderop in het gesprek zei hij: “We don’t want anyone to die on either side. We want the war to end immediately.” En: “I encourage the handover of the hostages and the end of the war, and Hamas must leave Gaza immediately. We do not want a fight.” Ook hoopte hij dat zijn gezin Gaza uit mag. Ik hoop ook op vrijlating van de gijzelaars, en een veilig onderkomen, eten en medische hulp voor alle mensen in Gaza. Al vrees ik dat als de mensen in Gaza tijdelijk ergens anders naar toe worden verplaatst, dat ze dan niet meer terug kunnen keren naar Gaza. Daarbij vind ik dat ergens ook wrang, want waarom mochten ze dan voor oorlog op 7 oktober niet weg? Verder is er dan sprake van etnische zuivering, en dat dienen we niet te willen.