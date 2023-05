Stokoude veteranen uit de koloniën die Frankrijk hielpen bevrijden ontvangen eindelijk normaal pensioen • Nieuws • 27-04-2023 • leestijd 2 minuten • 1469 keer bekeken • bewaren

Het is een schandaal dat tientallen jaren verborgen bleef omdat niemand zich er om bekommerde. Honderdduizenden soldaten uit de koloniën vochten in dienst van het Franse leger gedurende de twee wereldoorlogen en de koloniale bevrijdingsoorlogen die er op volgden. Maar de zogeheten 'Senegalese infanterie soldaten' hadden geen recht op een normaal pensioen. Om überhaupt in aanmerking te komen voor een zeer schamele uitkering moesten ze bovendien zes maanden per jaar in Frankrijk verblijven, ver weg van hun gezin. De nu 95-jarige Yoro Diao, die diende in Vietnam, kon daarom niet thuis zijn toen zijn echtgenote in Senegal overleed. Voordat zij stierf reisde hij twee keer per jaar naar Senegal om haar te bezoeken. Toen de Franse staat ontdekte dat hij de zes maanden-regel schond kreeg hij een enorme boete opgelegd. Maandelijks werd er 66 euro ingehouden op zijn pensioen. Hij moet nog steeds 13.000 euro aan de Franse staat betalen.

De Franse president Macron heeft een einde gemaakt aan de ernstige misstand, nu er nog maar enkele tientallen veteranen in leven zijn. De soldaten die hun leven riskeerden voor Frankrijk mogen eindelijk gewoon thuis gaan wonen, in plaats van in de pensions te verblijven waar ze vaak met meerdere personen een kamer moesten delen. De veteranen, van wie sommigen voor hun verdiensten hoge militaire onderscheidingen kregen toegekend, ontvangen een pensioen van 950 euro per maand. Pas in 2006 werd hun pensioen voor het eerst in 50 jaar aangepast aan de inflatie, schrijft RTL Today.

De Franse regering kwam eindelijk in actie nadat er een film werd uitgebracht over de tirailleurs, met in de hoofdrol steracteur Omar Sy.

