‘Stille humanitaire ramp: zes Johan Cruijff Arena’s vol kinderen die in armoede leven’ Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

Het kabinet dempt de put pas als het kalf verdronken is. Dat was de boodschap van politicoloog Tim ’S Jongers zondag bij Buitenhof. “Ik vind het goed dat we gaan compenseren, maar het is te laat. Rond januari hebben we zes Johan Cruijff Arena’s vol met kinderen die in armoede leven.”

’S Jongers verwees daarmee naar het Centraal Planbureau, dat onlangs becijferde dat volgend jaar 1,3 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens zullen leven. Onder hen zijn 300.000 kinderen.

“Dat zijn zes Johan Cruijff Arena’s met kinderen die nooit de coolste van de klas zullen zijn. Die een lager schooladvies zullen krijgen. Die later in lagerbetaalde banen terecht zullen komen. En die in gezinnen zullen opgroeien waar heel veel stress en heel veel problemen zullen geschieden. We kunnen bijna spreken van een stille humanitaire ramp.”

’S Jongers, die weet hoe het is om in armoede te leven, rekende tijdens zijn optreden ook af met het idee dat het wel prettig is om een bijstandsuitkering te hebben. “Driekwart van de mensen in de bijstand leeft in armoede. De helft van de mensen in de bijstand is chronisch ziek. Daarnaast speelt er nog schulden- en GGZ-problematiek. De bijstand is geen hangmat, maar een wielklem. Je komt niet meer vooruit, je komt niet meer achteruit.”