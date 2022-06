Stikstofminister Van der Wal met de dood bedreigd, heeft aangifte gedaan

25 jun. 2022 - 12:10

''Klaver maakte Van der Plas een terecht verwijt maar het lerend vermogen bij extreem rechts is 0.'' GL Klaver ging echt wel veel verder Ouwe dan BBB Van der Plas vergif te noemen, een kwalificatie die op zich natuurlijk al enorm kwalijk en demoniserend is. Ook al weten we wie het zegt. GL Klaver betichte BBB Van der Plas ook van het gebruik van ''hondenfluitjes'', een zieke GL insinuatie naar extreem rechts. En ook op voorhand bedacht moddergooien met het opplakken van het etiket ''plat populisme'' wat dan blijkbaar nog smeriger is dan het soort populisme dat GL Klaver zelf bedrijft. En last but not least een heuse smerige complottheorie: BBB Van der Plas zou voor de veevoederindustrie werken. Hoe gedemoniseerd wil je iemand in 5 minuten spreektijd in de 2e kamer hebben? GL Klaver toont zich een volbloed opvolger van zijn voorganger GL Rosenmoller die er ook een handje van had om, bij gebrek aan degelijke argumenten, de door een milieuextremist vermoorde Fortyn te demoniseren.