Stikstofinnovaties leveren weinig op, boeren volgen handleiding niet

12 mei 2023 - 7:06

Allemaal geen nieuws. Dit soort berichten over de falende innovaties zijn er al een lange tijd. Wel mooi dat het nu een onderzoekje van Wageningen is. Dat is toch de universiteit die fungeert als het verlengstuk van de sector. Maar ook deze werkelijkheid zal door de boeren en hun symphatisanten ontkent worden. Niet onwaarschijnlijk dat de tractoren nu zullen opmarcheren naar Wageningen. Instituten die met onwelkom nieuws komen worden gebruikelijk bedreigd door boeren. Interessant is de politieke dynamiek nu. Gaan de partijen toch meeveren met BBB of laten ze zich leiden door de feiten? En een nieuw probleem doemt al ook. De boeren verzieken met mest en gif ook de waterkwaliteit in Nederland. Hoe lang blijft de politiek ontkennen dat Nederland te veel boeren heeft? Het gaat steeds moeilijker worden dat te ontkennen.