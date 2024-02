Stikstofdoelen Nederland 'ver uit zicht', afname komt vooral door omringende landen die wel hun best doen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

Het door het kabinet-Rutte in 2021 ingezette stikstofbeleid, heeft nauwelijks invloed op het halen van de stikstofdoelen. De stikstofreductie die wel te zien is, is vooral omdat de omringende landen wel hun best doen om de stikstofbelasting te verminderen. Dat is de harde analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wageningen Universiteit en het RIVM.

Het overgrote deel van de Nederlandse natuur zal in 2030 nog steeds overbelast zijn met stikstof, zo blijkt uit het rapport. In de wet staat dat minimaal de helft van alle stikstofgevoelige gebieden in 2030 geen last meer mag hebben van een te hoge stikstofneerslag. Met beleid dat tot nog toe concreet is uitgewerkt, komt dit percentage uit op 31 procent.

Een van de conclusies in het rapport is dan ook dat de stikstofdoelen “ver buiten bereik” zijn. Ook schrijven de onderzoekers dat er wel veel gepraat wordt over het terugdringen van stikstof, maar dat er maar weinig te zien is van daden.

Dat een actief beleid om stikstof terug te dringen ertoe zou leiden dat de hele vergunningverlening, bijvoorbeeld in de bouw, komt stil te liggen, wordt door de onderzoekers naar het rijk der fabelen verwezen. Na de stikstofuitspraak van de Raad van State, die in 2019 het hele stelsel naar de prullenbak verwees, werden bijvoorbeeld "grofweg evenveel bouwvergunningen verleend" als daarvoor.

"De conclusies van het PBL zijn stevig, maar niet onverwacht", reageert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De plannen die nu in gang zijn gezet, zorgen volgens het ministerie voor een grotere vermindering van de stikstofuitstoot dan het rapport laat zien. Dat komt doordat de onderzoekers zijn uitgegaan van beleid dat in mei gold, terwijl sindsdien nieuwe stappen zijn gezet.