Stikstofbestrijder Johan Vollebroek enthousiast over BBB: 'Ook zij willen dat luchtvaart krimpt' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 427 keer bekeken • bewaren

Johan Vollenbroek is degene die de overheid via de rechter dwong tot het nemen van maatregelen tegen het stikstofprobleem dat de natuur en leefbaarheid vernietigt. Maandag citeerde hij nog een columnist die BBB de "blindedarmontsteking van het CDA" noemde. "Het is de laatste, zinloze stuiptrekking voor het behoud van een landbouwsysteem dat uit haar voegen is gegroeid". Maar hij ziet de partij nu niet als tegenstander. Wel zijn er volgens de gedreven natuurbeschermer een paar stappen nodig.

Trouw interviewt de activist die zich inzet voor natuurherstel. Hij zegt hartstikke blij te zijn dat er door de overwinning van BBB ruimte komt voor een nieuwe aanpak en ziet de partij op een aantal gebieden als bondgenoot. Bijvoorbeeld bij de noodzakelijke terugdringing van het vliegverkeer. BBB is net als Vollenbroek tegen de komst van een nieuw vliegveld in Flevoland. “Als zij er in slagen om Lelystad Airport te annuleren, zou dat geweldig zijn. (…) Ze willen eigenlijk dat Schiphol krimpt. Dat spoort aardig met wat wij willen.”

Vollenbroek gaat er van uit dat BBB ook bereid is de industrie aan te pakken, evenals het autoverkeer. Hij ziet het als pluspunt dat door de komst van de BBB de pijn voor de oplossing van het stikstofprobleem eerlijker verdeeld gaat worden. Niet alleen boeren zullen moeten inleveren maar ook de industrie en andere sectoren die het probleem veroorzaken, zoals het verkeer. In het verkiezingsprogramma van de partij kon hij over die voor de stikstofreductie belangrijke onderwerpen niets terugvinden. “Maar ongetwijfeld zijn ze het met ons eens, dat als de boeren 50 procent moeten inleveren, dat dit dan ook geldt voor de industrie en mobiliteit.” In die zin zou BBB samen op kunnen trekken met partijen als GroenLinks.