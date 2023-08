Stikstof tast Nederlandse natuur nog veel meer aan dan tot nu toe gedacht

“De noodzaak om stikstof te verminderen was al hoog, door de nieuwe wetenschappelijke inzichten is onze opgave helaas groter geworden”, reageert demissionair minister Christianne van der Wal. “Dat is zorgwekkend nieuws voor de natuur en voor iedereen die zo hard werkt aan onze gezamenlijke opgaven om de natuur te herstellen.”

“Stikstof die neerslaat in een natuurgebied blijft jarenlang in de bodem en in planten aanwezig en bouwt zich hier op. Tegelijkertijd verzuurt de bodem steeds verder”, legt de bij het onderzoek betrokken ecoloog Wieger Wamelink uit in NRC.