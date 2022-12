'Stiekeme Republikein' Sinema verlaat Democratische partij en brengt senaatsmeerderheid in gevaar

De favoriete Democratische senator van de Republikeinse partij, Kyrsten Sinema, gaat verder als onafhankelijk politicus. Daarmee komt de nipte meerderheid van de Demcoraten in de Senaat verder onder druk te staan. Sinema maakte haar beslissing dit weekend bekend in een opiniestuk in de Arizona Republic .

Sinema, uit Arizona, werd samen met collega Joe Manchin uit West-Virginia binnen haar eien partij vaak gezien als een wolf in schaapskleren, omdat ze bij voor Democraten belangrijke punten steevast met de Republikeinen meestemt en daarmee haar eigen partij in de wielen rijdt. In het opiniestuk schrijft Sinema “extreme elementen” in beide partijen zat te zijn en daarom nu zelfstandig verder te gaan.