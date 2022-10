Stichting zonder winstoogmerk van Van Lienden boekte al 1,6 miljoen euro winst

Hulptroepen Alliantie, de stichting zonder winstoogmerk van de pandemieprofiteurs Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, heeft vorig jaar ruim zeven ton winst geboekt. Dat blijkt uit de jaarcijfers die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, schrijft NRC. In 2020 hield Hulptroepen Alliantie onder de streep ook al 896.000 euro over. Sinds de start heeft de club van Van Lienden en consorten zo ruim 1,6 miljoen euro winst gemaakt. De stichting harkte het geld voornamelijk binnen met de verkoop van mondkapjes en sneltesten via internet.