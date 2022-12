Stichting slaat KPN uit Mexicaanse handen Nieuws • 30-08-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Poging tot vijandige overname door holding Carlos Slim afgewend door aan KPN verbonden stichting

De Stichting Preferente Aandelen B KPN, voorheen ‘Stichting bescherming KPN’, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via opties bijna 50 procent van de aandelen van KPN in handen te krijgen. De opmerkelijke stap werd genomen nadat Carlos Slim deze maand aankondigde de 70 procent KPN-aandelen die nog niet al in zijn bezit zijn, te willen kopen voor 7,2 miljard euro (2,40 euro per aandeel). Volgens de stichting komt dit neer op een poging tot vijandige overname, omdat Slim niet eerst geprobeerd heeft met KPN overeenstemming te bereiken over een fusieprotocol, en zonder overleg met KPN een biedingsbericht heeft geformuleerd wat bij de AFM ter goedkeuring is ingediend.

Updates onderaan

Sjaak Slingerland, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad KPN, noemt het bericht ‘ geweldig nieuws ‘. De bestuurder verwacht dat de overname nu niet meer door gaat:

De stichting heeft 24 maanden de tijd om deze bescherming aan te houden. Er zal een structurele oplossing voor KPN gevonden moeten worden. De overheid moet met beschermende wetgeving helpen.

De waarde van KPN-aandelen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2007 was het aandeel nog rond de 8 euro waard.

Carlos Slim, wiens holding América Móvil heeft geprobeerd om KPN in te lijven, strijdt al jaren met Bill Gates om de titel van rijkste man ter wereld. Zijn zakelijke interesses beperken zich niet tot de telefonie. Eerder investeerde hij al in de tabaksindustrie, een kledingwinkelketen en The New York Times. Slim krijgt veel kritiek omdat hij wordt gezien als een monopolist die de markt voor kleine bedrijfjes verpest.

Update 10.30 uur: América Móvil is bereid zijn bod op KPN in te trekken als de Stichting KPN het bod blokkeert. Dat laat het Mexicaanse telecombedrijf vrijdag weten.