Stichting eist miljoenenwinst van pandemieprofiteurs Van Lienden en partners terug

De vordering staat gelijk aan de nettowinst die Van Lienden, Damme en Van Gestel met hun geniepige mondkapjesdeal wisten te maken. Zo’n twee jaar geleden wist Follow The Money al te melden dat Van Lienden ruim 9 miljoen euro in zijn eigen zak had gestoken, Damme en Van Gestel ieder ruim 5 miljoen euro. De advocaat van het nieuwe bestuur maakte de vordering donderdag bekend tijdens het hoger beroep dat Van Lienden en Damme hadden aangespannen tegen hun gedwongen ontslag bij de stichting.

De advocaat van de zeven medewerkers die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting, heeft geen goed woord over voor het besluit van Van Lienden om niet in het hof aanwezig te zijn. ,,Namens de medewerkers zeg ik dat het schandalig is en een laffe afzegging’’, zei advocaat Marcel Evers. ,,Van Lienden heeft hoog van de toren geblazen dat hij getroffen was in zijn rechtsgevoel door het vonnis van de rechtbank. Hij kon op 21 december wel een hele dag uittrekken om op de publieke tribune van de Tweede Kamer te zitten. Maar als het hem uitkomt zegt hij op het laatste moment af. De medewerkers voelen zich slachtoffer van Van Lienden.’’