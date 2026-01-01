Steunt de haven van Rotterdam de oorlog? Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 190 keer bekeken Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie artikelen over oorlog, dit is aflevering 85.

De rol die de haven van Rotterdam in de oorlog kan gaan spelen wordt nog belangrijker. Die conclusie valt te trekken uit een groot artikel in het Algemeen Dagblad. (20/12/2025) De koppen boven het stuk liegen er niet om. ‘Tweede Maasvlakte krijgt prominente rol in defensie-infrastructuur’. Daar onder: ‘Hier kan grootschalige overslag van munitie plaats vinden’. In het stuk wordt ook vermeld dat een klein deel van de Tweede Maasvlakte wordt gereserveerd voor NAVO-activiteiten. ‘Defensie krijgt hier een kade om grote transportschepen met geallieerde troepen en zwaar militair materieel te ontvangen.’

De vraag is hoe verstandig het is om met dit soort informatie slapende honden elders in de wereld wakker te maken. Voor je het weet wordt Rotterdam opnieuw een doel voor een militaire aanval. Vaak begint zoiets met een vorm van cyberoorlog. Hackers draaien hun hand niet meer om voor aanvallen met computer- of netwerksabotage en spionage.

Opmerkelijk is dat de onlangs verschenen Havenvisie 2050 niet of nauwelijks rept over de samenwerking met Defensie en de NAVO en de ontwikkelingen in de sfeer van de wapenhandel. Kern van de Havenvisie is het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei. Ambities die haaks op elkaar kunnen staan. De gemeenteraad van Rotterdam worstelt duidelijk met dit thema. Op de dag dat de nieuwe visie op de toekomst van de haven werd vastgesteld, loog de kritiek op de Havenvisie er niet om. Peter Groenendijk schrijft er uitgebreid over in het AD. (19/12/2025) Ondernemers maken zich zorgen over de mogelijkheden om nog geld te verdienen, bewoners ervaren overlast van de haven en activisten zeggen dat de gemeente tegemoet komt aan de belangen van de industrie en niet aan die van de Rotterdammers en het klimaat.

Stop Wapenhandel is een onafhankelijke onderzoeks- en actiegroep die zegt te pleiten voor duurzame veiligheid, niet gebaseerd op militaire macht en afschrikking maar op het oplossen van oorzaken van conflicten. Zij berichten veel over de overslag van wapens via de haven van Rotterdam. Van actuele voorbeelden is via deze rubriek eerder melding gemaakt.

De actiegroep Geef Tegengas is ook actief in de Rotterdamse haven. Nu.nl meldde op 10 oktober 2025 dat activisten twee grote terminals hebben geblokkeerd omdat havenbedrijven en de gemeente Rotterdam met de doorvoer van goederen en wapens “medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza”.

In de VPRO-gids (#1 2026) lees ik dat uit onderzoek van denktank The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) blijkt dat een derde van de Nederlanders gelooft dat achter de schermen een elite opereert die invloed uitoefent op politieke beslissingen. Ik ben niet zo van het omarmen van complottheorieën, maar ik weet zeker dat, als het om de haven van Rotterdam gaat, er tal van mensen belang bij hebben om, wat er in en rond de haven allemaal niet deugt, te verzwijgen. Op het stadhuis en binnen het bedrijfsleven. De versluierende taal van zo’n Havenvisie spreekt boekdelen.