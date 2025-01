Steun de kritische zorgverzekeraar DSW Opinie • 29-11-2014 • leestijd 3 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Groten in de zorg proberen kleine dissident te intimideren

De kritische zorgverzekeraar DSW uit Schiedam is de horzel van de grote verzekeraars die allemaal dezelfde kletskoek verkopen. Han van der Horst, Schiedammer in hart en nieren, over het gevecht van een principiële David tegen de kapitaalkrachtige Goliath.

Mijn vaderstad Schiedam is een soort familiejuweel dat vergeten in een la ligt en zijn schittering alleen toont als je die toevallig opentrekt. Zo vindt zaterdag en zondag in de oude binnenstad op tal van bijzondere en meestal historische locaties het Suikerzoet-filmfestival plaats. Allemaal feel good . Allemaal gratis. Maar het sieraad houdt nog meer schitteringen verborgen. Dezer dagen pronkt zij niet alleen met dat filmfestival maar ook met de onverschrokken zorgverzekeraar DSW

Dit weekeinde maakt ex-minister André Rouvoet ongewild reclame voor dit Schiedamse bedrijf. Dat komt zo. Na zijn loopbaan bij de ChristenUnie is hij nu aan het cashen als voorzitter van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Zijn handtekening prijkt onder een boze brief aan Chris Oomen, de directeur van DSW, want die gaat zijn eigen gang. Die weigert met de zorgbobo’s mee te lullen als die bij hoog en laag beweren dat de vrije artsenkeuze niet meer van deze tijd is. Of dat ondanks dikke reserves een premieverhoging onvermijdelijk is. Dan komt Oomen op de radio en noemt dat allemaal flauwekul en nergens voor nodig.

Aan prijsbreken en overstapkortingen doet DSW uit principe niet. Oomen heeft jaren geleden al verklaard dat hij niet toelegt op de premie voor de basisverzekering om klanten binnen te lokken. Die krijgen dan ook geen nare verrassingen. Ook valt hij het televisiekijkend publiek niet lastig met allerlei hinderlijke en irritante ster-spots waarin hij zijn bedrijf als een filantropische instelling aan het kennelijk dom geachte publiek probeert te verkopen.

En dat mag niet van zijn grote collega’s, schrijft Rouvoet, aldus de Volkskrant . DSW-directeur Oomen moest dan ook bij de grote voorzitter op het matje komen. Hij had zich zogenaamd beschadigend uitgelaten over de groten in de branche Menzis, Achmea, VGZ en CZ door het te hebben over onmaatschappelijk hoge winsten bij andere zorgverzekeraars.

Oomen heeft in nette bewoordingen tegen Rouvoet gezegd wat de gemiddelde Schiedammer van dit soort intimiderende brieven denkt: Krijgt de pleuris maar. Laat die Rouvoet zijn ouwe moer gaan intimideren.

Destijds heeft de VVD ons beloofd dat we marktwerking zouden krijgen, concurrentie en lagere kosten in de zorg. Inmiddels is die markt verdeeld door vier giganten die elkaar de bal toespelen en steeds meer beginnen te lijken op een ouderwetse en hartstikke verboden kartel, zoals Oomen niet nalaat om te constateren.

Misschien moeten wij consumenten eens wat meer evenwicht gaan brengen in de concurrentieverhoudingen tussen de reuzen en die ene dissident. Nadat we eerst gratis naar de film zijn gegaan. Schiedam is per trein, per metro en op de weg gemakkelijk te bereiken. De tarieven in de parkeergarage boven de AH zijn een verademing.

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)

cc-foto: Searocket