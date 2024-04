Steun aan Oekraïne is goed voor onze portemonnee Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 168 keer bekeken • bewaren

Mazdak Soltani Kandidaat voor het Europees Parlement namens Volt Nederland

Het is van groot belang dat Nederland en Europa Oekraïne blijft steunen. Nadat het demissionaire kabinet bekendmaakte extra geld uit te trekken voor steun aan Oekraïne, uitte Geert Wilders onvrede over deze steun. “Terwijl de PVV knokt voor Nederland, vliegen de miljarden op een vrijdagmiddag naar het buitenland.”, schreef hij op X, het favoriete communicatiekanaal van de vier formerende partijen. Maar hoewel de kosten van de oorlog nu hoog lijken, kost een Russische opmars drastisch meer. Voor onze veiligheid, maar ook voor onze portemonnee.

Terwijl sommige politici de dreiging van Rusland blijven ontkennen, is het in Kyiv kraakhelder dat de oorlog niet stopt bij de oostelijke regio’s van Oekraïne. Deze opvatting kan niet ter discussie staan. Poetin is duidelijk: "Ik ben ervan overtuigd dat echte soevereiniteit van Oekraïne alleen mogelijk is in partnerschap met Rusland. Want wij zijn één volk." Hij ziet Oekraïne (van oost tot west) historisch gezien als onderdeel van Rusland. Ook de Baltische landen maken zich ernstig zorgen om hun veiligheid, zij versterken al hun frontlinies met bunkers en drakentanden tegen de tanks. Dat heeft ook voor ons grote betekenis: een aanval op de Baltische staten is een aanval op de EU, en daarmee op ons.

Vrede is dus niet langer vanzelfsprekend. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat de agressie van Rusland gevolgen heeft voor onze veiligheid, dat Rusland met geweld zijn macht in de wereld uitbreidt, en dat Rusland zich ook zal richten op Nederland. Bijvoorbeeld met cyberaanvallen of het delen van nepnieuws. Er staat echter meer op het spel dan cyberaanvallen of nepnieuws. Als Oekraïne wordt ingenomen, betekent dit een nieuwe werkelijkheid met grote maatschappelijke gevolgen voor Nederland.

In deze nieuwe werkelijkheid neemt de grens van de EU met Rusland met bijna 60% toe. Rusland ligt nu naast de EU-lidstaten Finland, de Baltische staten en een deel van Polen (via de Russische exclave Kaliningrad). Bij een Russische overwinning verschuift die grens naar een groter deel van Polen, maar ook naar Slowakije, Hongarije en Roemenië. Het spreekt voor zich dat deze landen, maar ook Duitsland, zich dan beter willen verdedigen. Dit betekent internationale druk om meer te investeren in het defensiebudget. Als de NAVO-norm verdubbeld wordt, president Dudu van Polen pleit in de huidige situatie al voor een verhoging van 2% naar 3%, kost dit Nederland op basis van het huidige bbp ongeveer € 21 miljard extra.

Daarnaast zal de val van Oekraïne ook leiden tot een forse toename van Oekraïense vluchtelingen. De meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen die nu al in Nederland zijn, zullen dan blijven. Nog miljoenen anderen zullen moeten vluchten naar de EU en opgevangen moeten worden. Het kabinet rekent momenteel € 3,6 miljard voor de huidige opvang. In een realistisch scenario verdrievoudigt het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Een deel van deze vluchtelingen zal een baan en eigen huis vinden, maar de kosten van opvang zullen stijgen. Maar wanneer je de grootste partij van Nederland deze scenario’s voorlegt, maakt die geen keuze, maar is die liever blind voor het onvermijdelijke.