Sterkte met het straffen van ‘al die illegalen’!

Het ziet er bijna naar uit dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar wordt. Je zou bijna denken dat het een groot succes is, als je rechts X-end en Facebookend Nederland moet geloven. Het is daar haasje-over op dit onderwerp. Zelfs de SGP is enthousiast, waarbij ze het klaarspeelden om bij Nieuws van de Dag te vertellen dat de wetten nu getuigen van naastenliefde. Want ja, de heilsoldaten van het Leger des Heils werden gevrijwaard van strafvervolging.

Maar wat gaat dat ons eigenlijk allemaal kosten? En gaat dat allemaal wel? In Nederland verblijven tussen de 30.000 en 60.000 mensen zonder de benodigde papieren. Laten we deze mensen vooral niet ontmenselijken door ze als een soort product te benoemen. Skip dus de term ‘illegalen’!

In Nederland hebben we zo’n 10.000 cellen in de aanbieding. Die zitten al stampvol met echte criminelen. Zo vol zelfs dat vervroegde invrijheidstelling aan de orde van de dag is. Fantasieën over acht staande gevangenen op één cel nemen we hier even niet serieus. En dan verzinnen we een nieuw misdrijf: je bent hier... meer niet. Als je deze mensen wilt aanpakken en een half jaar straf wilt geven, heb je dus wel wat extra capaciteit nodig. Of we laten langgestrafte, echte criminelen nog eerder vrij. Of zie ik dat verkeerd?

En dan hebben deze mensen hun straf uitgezeten, en dan gaan ze nog niet weg na hun vrijlating. Of gaan we ze eerst een half jaar gevangen zetten en dan wegsturen? Is dat dan wel effectief? Want waarom konden ze dan niet eerder worden uitgezet? Dat zien we al jarenlang gebeuren bij die bajesen op de vliegvelden van Rotterdam en Schiphol. Die detentiecentra zijn gewoon draaideurcomplexen. Mensen worden daar gevangengezet, vrijgelaten en vervolgens een tijd later weer vastgezet. Want ja, ze kunnen niet terug naar het land van herkomst.

Zullen we het eens over de kosten hebben? Een gedetineerde kost al snel zo’n €250 per dag. Dus ongeveer €25.000 per gedetineerde. Ik ga er hier vanuit dat lang niet iedereen de maximum straf krijgt. Dat doen we dan maal 40.000. Dan komen we op €1.000.000.000 als we ze allemaal willen straffen. Want we moeten wel stoer blijven, toch? Of gaan we oogjes dichtknijpen? Nee toch? Daarbij komen nog de kosten van de rechter. Dat kunnen we begroten op €2.000 per zaak. Dat is nog eens €80.000.000. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van arrestatie, transport, bewaking, enzovoort. Oja, voor de cijferfetisjisten: het is maar een vingeroefening. Het zijn geen exacte getallen. Het kan nog een beetje goedkoper of veel duurder uitpakken!

We weten uit de geschiedenis dat mensen naar ons land, of welk land dan ook, zullen blijven komen. Grenzen zijn slechts lijntjes op een verzonnen landkaart. Grenzen bestaan feitelijk niet. Vraag het de vogels maar. Daardoor zullen er altijd mensen komen zonder papieren. Er zijn altijd werkgevers die goedkope arbeiders willen, om maar wat te noemen. We zullen dus altijd mensen moeten opsluiten, gewoon omdat ze hier zijn.

Kort door de bocht: deze wet is een ramp voor de gevangenisindustrie, een ramp voor de staatskas, een ramp voor de rechtbanken en een ramp voor de uitvoering van het strafrecht. Daarbij bereikt het vrijwel niets, behalve dan de onderbuik van mensen die niet doordenken, de medemenselijkheid uit het oog verloren zijn en niet rekenen.

Kortom: Sterkte met het straffen van ‘al die illegalen’!

