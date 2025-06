Sterkst gegroeide religies in Nederland zijn hindoeïsme en boeddhisme

Tussen 2010 en 2020 is het aantal hindoes en boeddhisten het meest toegenomen. Beide religies kende een groei van 25 procent naar respectievelijk 100.000 en 50.000 praktiserende leden. Dat stelt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research . De groei in Nederland ligt onder het gemiddelde van heel Europa waar het aantal hindoes met 30 procent toenam tot 2.150.000. Voor boeddhisten, Europees gezien een grotere groep, lag de groei op 26 procent naar 2.540.000.

Het aantal mensen dat zichzelf christelijk noemt nam in 10 jaar tijd in Nederland af met ruim een miljoen tot 6.190.000 en bedraagt nog steeds ruim 35 procent van de totale bevolking. De daling is in lijn met de Europese trend waar het aantal christenen met zo'n 10 procent afnam tot ruim 505 miljoen. Het aantal niet-religieuzen nam in Europa toe van 139 miljoen naar 190 miljoen, in Nederland ging het om een groei met 2 miljoen mensen tot ruim 9,5 miljoen. Daarmee zijn niet-religieuzen veruit de grootste groep.