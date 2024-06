Oer-Nederlander was niet wit maar had donkere huid en donker haar, museum past beeltenis aan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 396 keer bekeken • bewaren

Screenshot: Omroep Flevoland

Voortschrijdend inzicht bij museum Batavialand in Flevoland. Daar staat de zogenoemde Swifterbantman tentoongesteld, een beeltenis van de oudste inwoner van Flevoland. Maar deze oer-Nederlander was geen witte man met donkerblond haar, maar een getinte man met donker haar. Dat is nu gecorrigeerd, zo meldt Omroep Flevoland.

Dankzij verbeterde DNA-methodes kon het uiterlijk van de Swifterbantman nauwkeuriger worden vastgesteld. Hij leefde ongeveer 3000 tot 2900 jaar voordat de eerste Germanen naar Nederland kwamen en betrok een stuk grond op de plek waar nu de provincie Flevoland ligt.

De NOS schrijft over de Swifterbantman:

Zij legden ook het grafveld aan waar in 1966 de Swifterbantman werd gevonden. De man van tussen de 25 en 45 jaar was waarschijnlijk een belangrijk persoon in de gemeenschap; hij werd begraven met een ketting van barnsteen op zijn hoofd en een stenen hangertje aan zijn oor.

De witte huidskleur ontstond pas later, toen de landbouwers door een nieuw voedingspatroon dat hoofdzakelijk uit granen bestond, minder vitamine D binnenkregen. Dit in tegenstelling tot de jager-verzamelaars die leefden op een dieet van vlees en vis. “Om dat tekort aan te vullen, werd de huid lichter. Zo kon er meer vitamine D uit zonlicht gehaald worden.”

Batavialand is het eerste museum in Nederland dat een dergelijke huidskleurcorrectie doorvoert. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld al in Oostenrijk waar uit DNA-onderzoek bleek dat de beroemde ijsmummie Ötzi die in de Alpen gevonden werd geen witte man was. In 2018 kwam uit onderzoek naar voren dat de Cheddar Man, de voorouder van de Britten, geen lichte huid en blond haar had, maar juist een donkere huid en zwart haar. Bij een soortgelijk onderzoek in Duitsland, waar vervolgens een historisch correcte serie afbeeldingen gepubliceerd werd van verre voorouders met een donkere huid, regende het vervolgens klachten dat de onderzoekers te ‘woke’ waren.

De Marjolein Fabers van deze tijd blijft werkelijk niets bespaard.

*Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werd de term "stereotiepe Germaan" overgenomen uit de berichtgeving van de NOS. De Swifterbantman leefde echter in Nederland voor de eerste Germanen naar Nederland kwamen. Dit bericht is aangepast met dank aan historicus Han van der Horst