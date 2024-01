Stephen Fry: stop met bontmutsen voor koninklijke wacht bij Buckingham Palace

De bekende Britse schrijver en presentator Stephen Fry wil dat de bewakers bij Buckingham Palace andere hoeden krijgen. De huidige hoofddeksels zijn gemaakt van berenbont en dat is niet meer van deze tijd, vindt Fry . Voor elke muts moet ten minste een beer om het leven worden gebracht.

Fry, die te gast was bij de kroning van Charles, wijst erop dat de Britse overheid de berenjacht bevordert door bonthoeden te blijven aanschaffen. Het gaat er bij de jacht niet zachtzinnig aan toe. De beren worden gelokt met voedsel en dan met een kruisboog neergeschoten. Vaak duurt het even voor de beren overlijden. De dieren bezwijken uiteindelijk aan bloedverlies of een infectie.