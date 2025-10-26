Stemverklaring Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker Persoon volgen

Ik hoor niet bij de 82% van de kiezers die nog niet zeker is van zijn/haar/hun stemkeuze. Ik hoor ook niet bij de 45% van de kiezers die nog twijfelen tussen een paar partijen. Ik hoor bij de 18% die het zeker weet. De 18% die zin heeft in eerlijke en rechtvaardige politiek die keuzes durft te maken.

Laten we woensdag in het stemhokje met ons rode potlood afrekenen met de politici die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, de jijbakkende ruziezoekers die niets anders lijken te kunnen dan zondenbokken zoeken en de rechtsstaat ondermijnen.

Laat het afgelopen zijn met het Haagse amateurisme, het van toeten noch blazen, van goed noch rand, klepel noch klok, vlees noch vis.

Het is tijd voor de blik vooruit, het land ligt er al veel te lang demissionair bij.

Het is tijd voor kundige Kamerleden en een kundige premier, die met kop en schouders boven het gekissebis en gehakketak uitsteekt. Het is tijd voor iemand die op alle niveaus van politiek bedrijven zijn sporen ruimschoots verdiend heeft. Iemand die Nederland kan verlossen van het genavelstaar, van het gemadurodam, het is hier zo verkinderdagverblijfiseerd. Ik gun ons lieve, leuke, mooie land zo veel meer dan het nu krijgt.

Ik gun het betaalbare huizen, een groene toekomst en goed leiderschap. Ik gun het een solidair volk. Verdeeldheid heeft nog nooit iets opgelost, solidariteit wel. Ik gun het geen terugtrekkende overheid, maar een overheid die naast mensen staat, die er voor ze is, die ze een inkomen garandeert waarmee ze vooruit kunnen.

Laten we beseffen dat wij met zijn allen de verantwoordelijkheid hebben dit land nog beter te maken dan het al is. Laten we dat doen onder leiding van een grote, sterke, open linkse partij met aan het hoofd een man die het buitenland altijd binnen zijn blikveld heeft, een man met een groen en een sociaal hart, een man die alle Nederlanders serieus neemt.

Nee, die staat niet op plaats 64 op de kandidatenlijst, hij staat op plaats 1 en hij heet Frans Timmermans.