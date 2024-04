Stemming omstreden transgender-motie uitgesteld omdat NSC-Kamerleden niet op komen dagen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 297 keer bekeken • bewaren

De stemming over een omstreden motie, waarmee NSC tracht de rechten van transgender personen te torpederen, is met een week uitgesteld. De partij heeft zelf om uitstel verzocht omdat niet alle 20 fractieleden aanwezig zijn. Om de motie er met steun van ultrarechts door te krijgen heeft NSC minstens alle stemmen van de eigen fractie nodig. Hoeveel leden niet aanwezig zijn en waarom, is niet duidelijk. Dinsdag is de vaste vergaderdag van de Tweede Kamer.

Het opmerkelijke verzoek roept ook de vraag op of er bij NSC toch sprake is van fractiediscipline en volksvertegenwoordigers gedwongen worden vóór de gewraakte motie te stemmen. Wegblijven is voor politici soms een listige manier om aan de keuzedwang van een hoofdelijke stemming te ontsnappen.

De door Nicolien van Vroonhoven ingediende motie wil de invoering saboteren van een wetswijziging die het onder meer voor transgender personen minder vernederend moet maken om geslachtswijziging door te laten voeren in de registers van de burgerlijke stand. NSC wil hen die vergemakkelijking ontzeggen. Aan de wijziging is jaren gewerkt en er was tot aan de vorige verkiezingen ook een meerderheid voor. Of die meerderheid er nog steeds is, is onduidelijk.

Het is uiterst ongebruikelijk om in dit stadium met een motie een wetswijziging te torpederen. Volgens critici is het ook in strijd met de zorgvuldigheidsregels voor goed bestuur, waar NSC zo prat op zegt te gaan.

Het CDA gaat tegen de motie van NSC stemmen. "Het CDA heeft grote zorgen en vragen bij de transgenderwet in haar huidige vorm, zoals wij tijdens de vorige behandeling van de wet ook kenbaar hebben gemaakt. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat we wetsvoorstellen, of je hier nu voor of tegen bent, op een correcte manier moeten behandelen. Zeker als het gevoelige onderwerpen betreft. Daarmee doen we recht aan de samenleving en onze democratie", zegt CDA'er Derk Boswijk.

Ook de VVD verwept de motie van Van Vroonhoven. "Deze motie doorkruist een zorgvuldige wetgevingsbehandeling waarbij over alle punten diepgaand gedebatteerd kan worden. Zoals het ook hoort in de Tweede Kamer", aldus Kamerlid Ulysse Ellian tegen RTL Nieuws.