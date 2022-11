Stemmen vanaf 18 jaar in strijd met mensenrechten, Nieuw-Zeeland wil kiesleeftijd verlagen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft een wetswijziging aangekondigd om de kiesleeftijd te verlagen naar 16 jaar. De aanpassing volgt nadat het hooggerechtshof bepaalde dat een kiesleeftijd van 18 jaar discriminerend en in strijd met de mensenrechten van jongeren is, meldt The Guardian.

Een groep jongeren, verenigd in de organisatie Make It 16, had een zaak aangespannen om de kiesleeftijd te verlagen. De jongeren menen dat zij mee moeten kunnen praten over onderwerpen die hen het hardst raken, zoals de klimaatcrisis.