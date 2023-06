Stemmen staken opnieuw over Europese Natuurherstelwet van Frans Timmermans Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 479 keer bekeken • bewaren

Een stemming in de milieucommissie van het Europees parlement over de natuurherstelwet van Europees Commissaris Frans Timmermans is geëindigd in 44 stemmen vóór en 44 tegen. Het staken van de stemmen betekent dat de wet niet is aangenomen en op 11 juli voorgelegd wordt aan de plenaire vergadering. Dan kunnen alle 705 Europese volksvertegenwoordigers over de wet stemmen. Het is al de tweede keer dat de stemmen staken. Twee weken geleden trachtten tegenstanders de wet af te schieten met een amendement maar ook die poging eindigde in 44-44.

Het voltallige Europees Parlement zal nu, naar verwachting tijdens de plenaire zitting volgende maand in Straatsburg, moeten bepalen welke kant het op wil met de natuurherstelwet. De Europese fractie van christendemocraten, waaronder cd&v, is faliekant tegen de plannen, en wil dat bevoegd Europees Commissaris Timmermans zijn wetsvoorstel intrekt. Maar die heeft eerder gezegd dat daar geen tijd meer voor is voor het mandaat van de Europese Commissie verloopt, in 2024.

De Europese milieuministers zijn het vorige week in Luxemburg wel eens geworden over de wet die er op gericht is de enorme schade aan de natuur te stoppen en deels te repareren. Dat gaf Timmermans de hoop dat de commissie dit keer wel in zou stemmen. Italië en Polen zijn tegen de wet, Nederland en Oostenrijk weigerden de wet te steunen en onthielden zich van stemming. Timmermans legde vorige week uit dat de omstandigheden per land sterk verschillen.

De natuurherstelwet moet de Europese Unie helpen om haar wettelijke verplichtingen in de beperking van de uitstoot van broeikasgassen te halen en om tegen het midden van de eeuw helemaal klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie heeft de natuurherstelwet twaalf maanden geleden op tafel gelegd om verzwakte ecosystemen en habitats te herstellen en van de natuur een bondgenoot te maken in de strijd tegen klimaatverandering. Aan de lidstaten wordt gevraagd om tegen 2030 voor minstens 20 procent van de land- en zeegebieden herstelmaatregelen te nemen, en tegen 2050 voor alle ecosystemen die herstel behoeven.