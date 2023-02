De neomonarchie: drie buitenprinsen en een buitenkoningin Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 180 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb toonde zich verheugd over de keuze van de koning om Koningsdag dit jaar in Rotterdam te vieren. Want de Maasstad heeft een diepe band met het koningshuis, zo wist hij te vertellen.

Dat valt nogal te bezien.

In 1992 is koningin Beatrix met prins Claus langsgeweest om haar verjaardag te vieren.

Dat is dus ruim dertig jaar geleden. Dat geeft al te denken. Zo rotsvast is de betrekking Rotterdam – Koningshuis dus blijkbaar niet.

Beatrix had dus niet zoveel op met Rotterdam. Wel heel veel... met één bepaalde Rotterdammer, namelijk de zakenman-ondernemer Ruud Lubbers. Twaalf jaar trokken Ruud en Beatrix met elkaar op. Hij was méér met haar getrouwd dan met mij, liet Ria Lubbers zich eens publiekelijk ontvallen.

Zoveel als Beatrix met Lubbers ophad, zo min had ze dat met een andere Rotterdamse zakenman-ondernemer, namelijk Pim Fortuyn. Pim was immers een bedreiging voor het Koningshuis. Hij was lid van het Republikeins genootschap van Elsevier-CEO Pierre Vinken.

Ook na zijn dood bleef Pim een bedreiging.

De bloemenzee die de mensen in de dagen na 6 mei 2002 tegen de muur van het Stadhuis aan de Coolsingel hadden aangebracht als uiting van rouw voor Pims overlijden, mag als een getrouwe imitatie mag worden gezien van eenzelfde soort bloemenzee, maar dan vele malen groter, bij het hek van Buckingham Palace. Die was daar aangebracht ter gedachtenis aan Prinses Diana, de People's Princess.

Pim is toen in 2002 wel The People's prince genoemd. De Volksprins... En later ook nog eens, door sommigen de... Lelieprins. Bij dandy Pim Fortuyns uitvaart werden immers almaar witte lelies op de lijkwagen gegooid. Alsof Jan Publiek weet had van dandy Oscar Wilde, die zijn grote liefde Lord Alfred 'Bosie' Douglas, zo placht te noemen.

Met die prinsentitel blijkt een trend gezet. Die van het neo-monarchisme. Die van de Buitenprinsen.

Na wijlen Prins Pim is dat allereerst Wilders, carnavalsprins Geert de Eerste van Venlo. Iemand die het gehele jaar door zijn blond geverfde carnavalspruik draagt. Om maar goed op te vallen in de Tweede Kamer.

Een wonderlijke carnavalsprins overigens, want niet vrolijk en uitgelaten, zoals een Limburgse carnavalsprins hoort te zijn, maar izegrimmig. Een Hollands-calvinistische carnavalsprins, een waar novum...

En dan heb je tegenwoordig ook nog le petit prince Thierry Baudet. Prins Wappie van de Anti-vaxxers. Druk bezig met het stichten van een eigen Meta-rijk met eigen munt en eigen scholen, etc.

En bij dat neo-monarchistisch gezelschap heeft zich sinds kort sinds kort ook nog een Buitenkoningin gevoegd! Caroline van de Plas, de voorvrouw van de BBB.

Deze struise dame begeeft zich niet naar het Binnenhof in een broze Glazen Koets zoals de Oranjes, maar aan het stuur van een forse tractor.

En haar vlag is niet het rood-wit-blauw van Nederland, maar het blauw-wit-rood van (Boeren)Tegenland...

Komt de kogel voor de Nederlandse monarchie heden van rechts...?

Van de Oranjemonarchie komen we niet makkelijk af. Die zit stevig verankerd in onze Grondwet. Van vrijwillig vertrekken is al helemaal geen sprake. Integendeel de lancering van prinses Amalia als toekomstig staatshoofd is al met veel fanfare begonnen... Zie de zojuist beëindigde pr-reis met haar ouders naar de Cariben.