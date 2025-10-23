Stem egoïstisch, stem klimaat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Wupke van der Torren Tekstschrijver en lesauteur Persoon volgen

Iedereen is gebaat bij een gematigd klimaat. Het rijmt, dat benadrukt de waarheid ervan. Toch lijkt het maar niet tot ons door te dringen. Niet echt. We blijven handelen alsof het allemaal wel goedkomt, alsof het klimaat iets is waar we ons ook later wel eens druk over kunnen maken, als we wel zin en tijd hebben.

Bij de komende verkiezingen lijkt de stem van kiezers bepaald te worden door de woningmarkt, immigratie en gezondheidszorg. Allemaal enorm belangrijk, maar vanzelf irrelevant op een onleefbare aarde.

Onleefbaar. Is dat niet wat te dramatisch?

Op dit moment is het klimaat hier in Nederland misschien nog best prima. Maar dat dat zo blijft is geen gegeven. Afgelopen week bracht het nieuws dat het koraalrif wereldwijd afsterft. Een kwart van al het zeeleven, en een miljard mensen, is afhankelijk van deze koraalriffen, de economische kosten worden geraamd in de biljoenen euro’s. Ook als we vanaf nu helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten zal het koraal afsterven. Dat dit dramatisch is behoeft geen uitleg. Dat er drastische actie nodig is om de klimaatopwarming af te remmen evenmin.

En dan slaan we de krant dicht, ruimen de ontbijttafel op, brengen de kinderen naar school, en worden op ons werk in beslag genomen door duizend en een dingen die om je aandacht schreeuwen. En ook de dag daarna komt de zon weer op, vragen we ons af wat we die avond zullen gaan eten, kijken of er nog een leuke film draait in de bioscoop en constateren dat de ramen toch echt een keer gelapt moeten worden.

Er is zoveel ruis. We voelen de ernst van het probleem nog niet. Nog niet echt. Het dringt nog niet door tot in de kern van onze botten. Of we kijken soms bewust de andere kant op, omdat het te groot is om te bevatten.

Stel dat de Atlantische Golfstroom stilvalt? Volgens onderzoekers is dit een reëel scenario, zeker als we niet massaal aan de handrem trekken om verdere opwarming tegen te gaan. Zonder deze golfstroom warmt het bij ons niet op, maar wordt het veel kouder. Niet gezellig kouder, met wollen mutsen, warme chocomelk en eindelijk weer eens een Elfstedentocht, maar ijskoude uitschieters tot -20 graden. Zonder warme golfstroom leven we niet meer in een gematigd klimaat. Het gevolg? Een halve meter extra zeespiegelstijging en een instorting van de Nederlandse landbouw.

Tot dertig procent minder landbouwopbrengsten. Dat is geen interessant scenario voor een bloedstollende sciencefictionfilm, maar een maar al te reëel vooruitzicht dat we wellicht over onszelf afroepen. Dit is een goed moment om even diep adem te halen, dit besef tot u door te laten dringen en een blik uit het raam te werpen. Uiteindelijk zijn wij, met al onze slimheid en vernuft, natuurlijk niet anders dat dat meesje dat net een zaadje uit een herfstbloem wegpikt. Zonder eten geen leven. Natuurlijk verdient iedereen een dak boven z’n hoofd en handen aan z’n ziekbed, maar het begint toch echt allemaal bij een leefbaar klimaat.

Het is alle hens aan dek, de komende decennia, we moeten nu in actie komen. Snel en veelomvattend klimaatbeleid zou dan ook bij elke partij hoog op de agenda moeten staan. Het zou een thema moeten zijn dat links, rechts en midden overstijgt.

Maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Aan de overkant van de oceaan bestempelt Trump klimaatopwarming tot een hoax, bij ons willen sommige partijen klimaatdoelen loslaten en praten graag over ‘realisme’ en ‘schone fossiele winning’. Wat Trump doet, daar hebben we helaas weinig invloed op, maar wat er hier gebeurt, op ons eigen kleine postzegeltje aarde, daar kunnen we over een paar weken weer een klein beetje sturing aan geven.

Wat we kunnen doen is besluiten om egoïstisch te stemmen. Je kunt kiezen voor wat voor jou, als uniek individu met als je wensen en dromen, het allerbelangrijkst is: een leefbaar klimaat. Kies voor een partij die echt werk maakt van zinvol klimaatbeleid. Of je in het dagelijks leven nu kok bent, dakdekker, verpleegkundige, docent of multimedia designer; op 29 oktober zouden we allemaal egoïstisch moeten kiezen: voor een leefbare aarde. Want we zijn allemaal gebaat, bij een gematigd klimaat.