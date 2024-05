Stem alsof je leven ervan afhangt. Want dat doet het Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

Beth Toren Director of environmental action and initiatives, EMEA bij Patagonia

Het is zorgwekkend dat de stemopkomst in dit land zo laag is.

De EU-parlementsverkiezingen zijn geen gewone verkiezingen. De nieuwe leden van het Europees Parlement hebben de toekomstige veiligheid van onze planeet in handen. Echt, zo belangrijk is het. Toch lijkt dit besef niet door te dringen bij de stemgerechtigden op dit continent.

Alles hangt af van hoe burgers in de 27 Europese lidstaten over twee weken stemmen – áls ze überhaupt al gaan stemmen. En dat is een serieus probleem, want de vorige Europese verkiezingen nam nog geen 42% van de Nederlanders de moeite om naar de stembus te stappen.

Het is zorgwekkend dat de stemopkomst in dit land zo laag is. Het EU-Parlement beslist over het uitgeven van ons geld. Zeg het maar: wil je dat het naar subsidies voor fossiele brandstoffen gaat, of naar innovatie op het gebied van schone energie? Wie moet de visquota krijgen: industriële vissersboten die verantwoordelijk zijn voor 90% van de roekeloze en tragische bijvangst, of kleine duurzamere boten? Het wordt allemaal bepaald door het EU-Parlement. Net zoals onze reactie op militaire agressie tegen Europese landen en het beschermen van burgers tegen producten met schadelijke chemicaliën.

Aan de andere kant is de ogenschijnlijke onverschilligheid nauwelijks een verrassing. We leven in een tijdperk waarin we overspoeld worden met des- en misinformatie. Dit verwarrende landschap zorgt ervoor dat mensen steeds gedesillusioneerder raken door zowel de politiek als het bedrijfsleven en daardoor niet meer weten hoe of waarop ze een standpunt moeten innemen. Populistische politici zijn meesters in het inpraten van angsten en het aanbieden van simplistische, verkeerd gerichte oplossingen die vaak haat aanwakkeren, in plaats van zich te concentreren op het creëren van eerlijkere langetermijnoplossingen die burgers en organisaties helpen de stijgende inflatie en de afnemende sociale infrastructuur aan te pakken.

Ik ben ervan overtuigd dat een regeneratief systeem van het kapitalisme van cruciaal belang is, niemand kan dat alleen. Het is een samenspel van het bedrijfsleven, milieuorganisaties, burgers en de politiek. Als bedrijf kan je je steentje bijdragen om dat mogelijk te maken, maar het zijn de overheden die uiteindelijk de regels bepalen. Zonder bondgenoten in het Europese parlement kunnen duurzame bedrijven en milieugroeperingen net zo goed opdoeken. Daarom is het zo belangrijk dat we leden van het Europees Parlement steunen die begrijpen dat mens en planeet met elkaar verbonden zijn. Die bereid zijn gedurfde, frisse perspectieven te bieden om de complexe, gelaagde problemen van Europa te beantwoorden.

Veel bedrijven vinden het ongemakkelijk om stevige politieke standpunten in te nemen. Dat snap ik. De messen zijn geslepen voor hen die hun kop boven het maaiveld uit durven te steken. Toch is zwijgen niet langer een optie. In werkelijkheid is zwijgen zelfs een politieke daad op zich. Door niet al het mogelijke te doen om burgers naar de stembus te krijgen, zeggen bedrijven in feite dat de democratie en de toekomst van de planeet hen niets aangaat.

Het voorwendsel van een ‘apolitiek’ bedrijf is sowieso een farce. Zwijgen vervuilende bedrijven als groene wetgeving hun bedrijfswinsten bedreigt? Houden oliegiganten zich in wanneer parlementariërs voorstellen om hun subsidies te verlagen? Absoluut niet.

Dus wat moeten verantwoordelijke bedrijven doen in de laatste weken voor de verkiezingen voor het Europees Parlement? Twee dingen: mobiliseer je medewerkers en community om te stemmen en zorg dat zij op hun beurt het stemmen aanmoedigen in hun eigen netwerken.

Voor alle duidelijkheid: mensen aanmoedigen om naar de stembus te gaan is niet hetzelfde als vertellen op wie ze moeten stemmen. Wie je kiest beslis je uiteraard zelf, dat is democratie. Maar op wie onze werknemers en community ook gaan stemmen, een hogere opkomst zorgt voor een sterkere democratie en een groter gevoel van betrokkenheid over het hele spectrum.

Voorzie je personeel daarom van basisinformatie over de verkiezingen. Een eenvoudige boodschap volstaat: "De Europese verkiezingen vinden plaats van 6 tot 9 juni!" Of: "Niet geregistreerd om te stemmen? Weet u niet wie de kandidaten zijn? Bekijk de verkiezingspagina van de EU ."

Overweeg daarnaast om te benadrukken waarom het belangrijk is en wat de EU al heeft bereikt, zoals de EU-steun voor het installeren van zonnepanelen voor huishoudens met een laag inkomen of EU-regels om giftige chemicaliën zoals kwik uit alledaagse producten te verwijderen. Door open en eerlijke gesprekken aan te moedigen over het belang van stemmen, kunnen we de apathie wegblazen.

Tot slot, geef je werknemers de flexibiliteit of tijd die ze nodig hebben om naar de stembus te gaan. Voor ons betekent dit dat we de personeelsroosters aanpassen op de dag dat de stembussen opengaan, zodat er voor het begin of na het einde van de diensten tijd voor is.